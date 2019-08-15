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      Наші ІТ-рішення та високі зарплати практично зупинили крадіжки на виробництві, – Володимир Бабій

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      Володимир Бабій
      Володимир Бабій

      Застосування інформаційних технологій для аналізу та контролю підвищує прибутковість ведення агробізнесу і практично повністю зупиняє можливі крадіжки та неефективне використання техніки.

      Про це розповів керівник департаменту впровадження інноваційних проектів одного з найбільших європейських агрохолдингів "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Володимир Бабій.

      Українські аграрії, які є одними з основних експортерів України, не просто розуміють необхідність впровадження інновацій для підвищення ефективності виробництва в умовах високої конкуренції на світових ринках, а й успішно розробляють і впроваджують унікальні технології. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка став однією з найінноваційніших компаній України завдяки впровадженню власних систем точного землеробства, обліку, контролю та аналізу на всіх етапах виробництва. Про це заявив керівник департаменту впровадження інноваційних проектів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій в інтерв’ю РБК.

      "Використовуючи системи телеметріі, ми аналізуємо витрати по конкретному полю і оцінюємо його прибутковість. На кожне поле у нас є докладна історія урожайності, ведеться повна технокарта поля – проведені роботи в розрізі періоду, агрегату та техніки. Ми маємо повне розуміння щодо насіння, мінеральних добрив та ЗЗР, які були внесені. Тобто ми консолідуємо всі якісні аналітичні показники", розповів Володимир Бабій.

      За його словами, власна система телеметрії компанії суттєво відрізняється від систем, які використовують конкуренти, суттєво більшим функціоналом і розширеними можливостями для аналізу: "У нас це повна комплексна система передачі даних для аналізу. Сюди входить не тільки місцезнаходження, швидкість та використання пального. Ми отримуємо дистанційно дані з бортових комп’ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор. Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не "гробить" її працівник. І бачимо, чи якісно виконується робота".

      Крім того, використання ІТ-систем і з високий рівень зарплат практично повністю зупинили розповсюджену ще з радянських часів практику крадіжок зерна та пального деякими працівниками на виробництві. За словами Володимира Бабія, наразі збір врожаю проходить в компанії спокійно, без інцидентів, адже компанія принципово не допускає до роботи крадіїв. "Крадіжки якщо і трапляються, то це скоріше винятки, вони мінімальні. Чи ми побудували нову психологію, чи побороли оцю "специфіку" радянської епохи красти все, що погано лежить? Я не беруся це стверджувати. Але те, що система контролю дисциплінує, безперечно. З початку впровадження система відразу дала економію по паливно-мастильним матеріалам близько 30%. І зараз ця норма підтримується".

      Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м’яса і молока. Також агрохолдинг володіє сучасною елеваторною мережею. Підприємства "Укрлендфармінгу" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України. За результатами опитувань агрохолдинг вважається одним з найкращих роботодавців країни.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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