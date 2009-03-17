Наші в океані

40 днів без їжі та 14 без води у відкритому океані провели українці по дорозі від Європи до Латинської Америки.

Свою унікальну експедицію під назвою "Шляхом Колумба", команда "Еквайтс" присвятила Різдвяному посту. Мандрівники кажуть, що голодувати для них не вперше, та цього разу все було не так, як раніше.Костянтин Могильник (член команди EQUITES): "Наш голодний піст був посилений ще тим, що перші 6 днів нашої подорожі був шторм, серйозний шторм 8-9 балів, деколи сягав і 11 балів. Це значить, що вестибулярний апарат ввесь час працював в незвичному для нього режимі, тому це було дуже важко, окрім того, що не їли і не пили, майже і не спали."Свій вчинок в команді рекордом не вважають, хоча 14 днів без води - факт сенсаційний. Мореплавці кажуть, що це був просто експеримент над можливостями людини.Голтіс (член команди EQUITES): "Дуже важливо було донести інформацію людям про те, що людина, потрапляючи в екстремальні ситуації, коли вона виявляється без їжі і без води, вона гине перш за все впускаючи страх не використовуючи резерви людського організму. Одна справа, людина втратила життя, вона померла, але історія налічує дуже багато таких випадків коли з відчаю, через страх люди з'їдали один одного і це найстрашніше."Такий експеримент вразив не лише фізіологів, а й психоаналітиків. Професора Олега Чабана цікавило, що допомогло цим людям психологічно пережити такі випробування, відтак, вирішив проаналізувати записи у щоденниках членів команди. Каже, вразив командний дух, а на саму команду впливав зв’язок з материком через звичайні SMS. Хоча свою роль зіграли і певні суб’єктивні причини.Олег Чабан (психоаналітик): "Це і достатньо великий нарцисизм, проходження великого шляху Колумба, піст, тобто значно велична мета і ще одне, і основне, щоб я поставив на вершину піраміди - у них було майбутнє, вони чітко відстежували і бачили."Про плани на майбутнє хлопці ще не говорять, кажуть, спочатку мають обдумати пережите та зробити деякі висновки.