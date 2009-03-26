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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нашоукраїнці бідні?

20:02, 26 березня 2009 230

Нашоукраїнці з Вінничини прийшли просити зарплату у Віктора Ющенка.

Кількадесят членів "Народного союзу наша Україна" прийшли під Секретаріат Президента, сподіваючись, що після 5-місячного забуття - про них таки згадають - і виплатять борги по зарплаті. На особисту аудієнцію у Президента нашоукраїнці уже не сподіваються - тож уся надія хіба що на журналістів.Віктор Тітус (представник одного з осередків НУНС у Вінницькій області): "Шановний Віктор Андрійович, сьогодні ми хочем втретє зустрітись з вами, так як перші дві зустрічі - ніяких результатів немає. 27 грудня на другому етапі з’їзду ви сказали, що до першого січня гроші будуть нам повернуті за 2 місяці, пройшло 5 місяців, ви не дали нам ні копійки, які ми заслуговуєм. Хочеться звернуться до вас, хочеться взнати долю партії".Зараз працівники обласних осередків НС-НУ пішли у відпустки за власний рахунок. Щоправда, більшість членів виконкомів партії заяви на відпустки писати відмовляються, а зарплати обіцяють вибити через суд. Окрім оплати праці, вінницьким нашоукраїнцям нічим розрахуватися за електроенергію, телефонний зв’язок та Інтернет. Світло й опаленення відсутнє навіть в центральному офісі партії. Нагадаємо, днями Президент Віктор Ющенко пообіцяв вирішити усі партійні проблеми.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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