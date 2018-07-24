Наскільки потужний смартфон Xiaomi Mi Max 3: експерти провели тест

Новий смартфон від Xiaomi – Mi Max 3, який представили 19 липня, пройшов тест на бенчмарку AnTuTu. Пристрій отримав середній показник серед смартфонів.

Про це пише gizmochina.

Так, в тесті AnTuTu Xiaomi Mi Max 3 набрав 118 741 бал, що є майже стандартним результатом для смартфона, який працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 636.

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Xiaomi Mi Max 3 протестували на AnTuTu

Для порівняння, Redmi Note 5, що працює на цьому ж чипі, набрав трохи менше – 115 247 балів, а Meizu E3 – 112 478 балів.

Xiaomi Mi Max 3: огляд

Що таке бенчмарк AnTuTu?Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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