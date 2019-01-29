Наскільки щільно заселений Київ: тепер це можна перевірити онлайн

Популярний в Україні сервіс з пошуку нерухомості проект, у якому можна дослідити, наскільки щільно заселені різні райони Києва.

Проект, який запускає портал має назву "ЛУН Місто", і у ньому будуть зібрані корисні для користувачів інфографіки.

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Восени розробники запустили на сайті спеціальну карту, за допомогою якої можна переглянути рівень шумового забруднення у тому чи іншому районі Києва.

Тепер житло у столиці можна вибрати за щільністю забудови. Можна навіть роздивитись, наскільки стрімко розбудовується місто.



Наскільки щільно заселений Київ: карта

На карті можна дослідити, коли будуть заселені всі новобудови у Києві, які зараз будуються або є лише в проекті.

Станом на початок 2019 року середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становила 23 тисячі гривень за метр квадратний. Найдешевше житло на первинному ринку столиці можна придбати у Деснянському та Дарницькому районах міста, найдорожче нерухомість продають у Печерському.

24 канал писав про те, скільки років в середньому українцеві треба відкладати гроші, щоб назбирати на власне помешкання.



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А Ви плануєте купувати нерухомість у 2019-му році?

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