Наскільки щільно заселений Київ: тепер це можна перевірити онлайн
Популярний в Україні сервіс з пошуку нерухомості проект, у якому можна дослідити, наскільки щільно заселені різні райони Києва.
Проект, який запускає портал має назву "ЛУН Місто", і у ньому будуть зібрані корисні для користувачів інфографіки.
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Восени розробники запустили на сайті спеціальну карту, за допомогою якої можна переглянути рівень шумового забруднення у тому чи іншому районі Києва.
Тепер житло у столиці можна вибрати за щільністю забудови. Можна навіть роздивитись, наскільки стрімко розбудовується місто.
Наскільки щільно заселений Київ: карта
На карті можна дослідити, коли будуть заселені всі новобудови у Києві, які зараз будуються або є лише в проекті.
Станом на початок 2019 року середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становила 23 тисячі гривень за метр квадратний. Найдешевше житло на первинному ринку столиці можна придбати у Деснянському та Дарницькому районах міста, найдорожче нерухомість продають у Печерському.
24 канал писав про те, скільки років в середньому українцеві треба відкладати гроші, щоб назбирати на власне помешкання.
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А Ви плануєте купувати нерухомість у 2019-му році?
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