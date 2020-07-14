Чисельність пасажирів українських авіакомпаній за пів року впала на 985 тисяч осіб. Спричинився тому, зі зрозумілих причин, карантин та припинення авіасполучення, яке Україна ввела у березні на початку пандемії.

Обсяг пасажирських перевезень українськими авіакомпаніями скоротився на 67% в перші шість місяців 2020 року, порівняно з січнем-червнем 2019 року. Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

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Всього українські авіакомпанії перевезли 2 мільйони осіб, з них – 1,8 мільйона за міжнародними рейсами. При цьому падіння перевезень фіксують на 67,5% (тобто на 985 тисяч менше – 24 канал).

Пасажиропотоки через аеропорти України скоротилися на 61,8% до позначки 4,1 мільйона осіб, з них – 3,7 мільйона ​​за міжнародними рейсами.

За цей період українські авіакомпанії виконали 19 400 комерційних рейсів. При тому скорочення відбулося на 59,4% в порівнянні з січнем-червнем 2019). З них – 16 200 міжнародних рейсів.

Що відомо про в ідновлення авіаперельотів в Україні? З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.Країни ЄС поки дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.



Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені". Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



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