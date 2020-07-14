Наслідки карантину: за пів року авіакомпанії не дорахувалися майже мільйона пасажирів
Чисельність пасажирів українських авіакомпаній за пів року впала на 985 тисяч осіб. Спричинився тому, зі зрозумілих причин, карантин та припинення авіасполучення, яке Україна ввела у березні на початку пандемії.
Обсяг пасажирських перевезень українськими авіакомпаніями скоротився на 67% в перші шість місяців 2020 року, порівняно з січнем-червнем 2019 року. Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.
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Всього українські авіакомпанії перевезли 2 мільйони осіб, з них – 1,8 мільйона за міжнародними рейсами. При цьому падіння перевезень фіксують на 67,5% (тобто на 985 тисяч менше – 24 канал).
Пасажиропотоки через аеропорти України скоротилися на 61,8% до позначки 4,1 мільйона осіб, з них – 3,7 мільйона за міжнародними рейсами.
За цей період українські авіакомпанії виконали 19 400 комерційних рейсів. При тому скорочення відбулося на 59,4% в порівнянні з січнем-червнем 2019). З них – 16 200 міжнародних рейсів.
Що відомо про відновлення авіаперельотів в Україні?З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.Країни ЄС поки дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.
Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені". Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.
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