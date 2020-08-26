Напередодні масштабна негода накрила регіони України. Унаслідок сильних дощів та потужних поривів вітру знеструмлені 139 населених пунктів у чотирьох областях України.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Станом на ранок 26 серпня, ускладнення погодних умов спричинило спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Внаслідок цього знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях:

Житомирській – 68;

Київській – 54;

Вінницькій – 14;

Черкаській – 3.

Наразі бригади обленерго займаються відновленням електропостачення в цих місцевостях.

Наслідки негоди у Вінниці

25 серпня потужний град із сильним дощем пронісся містом. Тривало усе впродовж десяти хвилин, але за цей час деякі вулиці встигли перетворитись на ріки.

На трьох вулицях підтопило і кілька приватних домогосподарств. Звідти приїхали викачувати воду рятувальники. Через сильні пориви вітру також попадали дерева.

Одне з них впало на машину, в якій була жінка. На щастя, вона не постраждала. Ще одне дерево впало на тролейбус.

Негода у Вінниці / Фото пресслужба ДСНС

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