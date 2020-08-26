Негода в Україні: понад 100 населених пунктів залишились без світла
Напередодні масштабна негода накрила регіони України. Унаслідок сильних дощів та потужних поривів вітру знеструмлені 139 населених пунктів у чотирьох областях України.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу Державну службу з надзвичайних ситуацій.
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Станом на ранок 26 серпня, ускладнення погодних умов спричинило спрацювання системи захисту ліній електропередач.
Внаслідок цього знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях:
- Житомирській – 68;
- Київській – 54;
- Вінницькій – 14;
- Черкаській – 3.
Наразі бригади обленерго займаються відновленням електропостачення в цих місцевостях.
Наслідки негоди у Вінниці
25 серпня потужний град із сильним дощем пронісся містом. Тривало усе впродовж десяти хвилин, але за цей час деякі вулиці встигли перетворитись на ріки.
На трьох вулицях підтопило і кілька приватних домогосподарств. Звідти приїхали викачувати воду рятувальники. Через сильні пориви вітру також попадали дерева.
Одне з них впало на машину, в якій була жінка. На щастя, вона не постраждала. Ще одне дерево впало на тролейбус.
Негода у Вінниці / Фото пресслужба ДСНС
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