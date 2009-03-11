Наслідки кризи

В Сполучених Штатах з’являються наметові містечка.

В штаті Каліфорнія люди, які внаслідок кризи втратили роботу чи дім селяться в палатках. Намети та інші саморобні хатки виникли, зокрема, в околицях міста Сакраменто.Трейсі Воган (мешканка наметового містечка): “Ми обоє працювали в одній компанії, нас обох звільнили в один день. Отаке з нами сталося”.Економічна криза в США відкинула ринок нерухомості на декілька десятиліть назад. За даними влади Сакраменто, в наметовому містечку постійно проживають майже півтори тисячі людей. Чимало з тих, хто стали безхатченками, працювали в будівельній промисловості.Ерік Платц (мешканець наметового містечка): “Робота завмерла, нічого не відбувається ні у будівництві, ні в теслярстві. ..Буму більше не має... кінець”.За останніми даними, в лютому кількість безробітних у США зросла на 650 тисяч осіб. Таким чином безробіття сягнуло 8 % - це найгірший показник за останні 25 років.До слова, мешканці наметових містечок пов’язують свої надії з планом порятунку національної економіки президента Барака Обами. Глава Білого Дому також оголосив про наміри врятувати будинки 9 мільйонів людей від втрати права викупу, реструктуризуючи їхні боргові застави.