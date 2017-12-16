Наслідки паводків на Закарпатті: вода пошкодила сотні будинків, по області перекриті автошляхи

Підтоплені будинки, переповнені ріки та перекриті дороги. Людей доводилося вивозити з домівок човнами. По всій області підтоплено кілька сотень житлових будинків. Вода вийшла з річок і затопила великі дороги та мости.

Максимального рівня за майже 20 років сягнув рівень води в ріці Латориця у Мукачевому. Ще відучора на Закарпатті працюють пересувні насосні станції.

Триває евакуація людей з особливо небезпечних районів області. Рятувальники посилено працюють і кажуть, що розслаблятися зарано – погода тільки погіршуватиметься найближчі два дні.

Внаслідок того, що було підтоплено житлові будинки у селі Верхівка було евакуйовано 106 осіб. З 30 житлових будинків людей вивозили на човнах. Адже, доступу до їхнього будинку за допомогою іншої техніки не було. Село Котельниця є поки що відрізаним від світу. Адже, там зруйновано автомобільний міст. Можу зауважити, що травмованих та постраждалих внаслідок цієї негоди немає.

– розповіла речник ДСНС Закарпатської області Наталія Батир.

Загалом велика вода на Закарпатті підтопила сотні приватних будинків та близько двох тисяч гектарів угідь. Чиновники обіцяють допомогти людям із відновленням пошкодженого майна.

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Зокрема, у понеділок на позачергову сесію зберуться мукачівські депутати, аби вирішити питання фінансової допомоги постраждалим. Тим часом, про надзвичайну ситуацію уже попереджені Угорщина та Словаччина, адже саме туди прямує паводкова хвиля.