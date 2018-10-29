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      Наставник ФК "Львів" визнаний найкращим тренером 13 туру УПЛ

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      Юрій Бокалов – найкращий тренер 13 туру УПЛ
      Юрій Бокалов – найкращий тренер 13 туру УПЛ / УПЛ

      Наставник ФК "Львів" Юрій Бакалов визнаний найкращим тренером 13-го туру чемпіонату України з футболу.

      Таке рішення прийняло Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу після аналізу підсумків чергового туру УПЛ сезону-2018/19.

      Читайте також: "Динамо" програє "Львову", "Карпати" громлять "Чорноморець": головні підсумки 13-го туру УПЛ

      Наставник львів'ян отримав середній бал 4,6 за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій.

      Нагадаємо, що ФК "Львів" несподівано переміг київське "Динамо". Підопічні Юрій Бокалова обіграли киян на їхньому полі, вийшовши на п’яте місце за підсумками чергового туру Прем’єр-ліги.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Львів Динамо
      Джерело: 24 Канал
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