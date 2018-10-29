Наставник ФК "Львів" визнаний найкращим тренером 13 туру УПЛ

Наставник ФК "Львів" Юрій Бакалов визнаний найкращим тренером 13-го туру чемпіонату України з футболу.

Таке рішення прийняло Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу після аналізу підсумків чергового туру УПЛ сезону-2018/19.

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Наставник львів'ян отримав середній бал 4,6 за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій.

Нагадаємо, що ФК "Львів" несподівано переміг київське "Динамо". Підопічні Юрій Бокалова обіграли киян на їхньому полі, вийшовши на п’яте місце за підсумками чергового туру Прем’єр-ліги.

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