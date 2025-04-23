Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналітичний портал DeepState. Російські окупанти не припиняють спроб прориву на Донеччині.
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Росіяни активізувались на Донеччині
За даними аналітиків, станом на 23 квітня ворог просунувся у районах Тарасівки, Неліпівки та у самому Торецьку.
Напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Президент Володимир Зеленський ще 20 квітня повідомив про засідку окупантів у районі Торецька, внаслідок якої є загиблі серед українських захисників.
ЗСУ тримають оборону під натиском: DeepState
У Генеральному штабі ЗСУ 23 квітня заявили, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки. П’ять боїв тривають просто зараз. Українські сили оборони стримують натиск і завдають втрат противнику.