Майстерний штурм російських позицій провели десантники на Півдні: відео вибухової операції
- Десантники ЗСУ успішно штурмували російські позиції на Олександрівському напрямку, знищивши ворожу позицію.
- Українські розвідники під час операції застосували штурмовий заряд, що призвело до вибуху і знищення противника.
Десантно-штурмові війська продовжують активні наступальні дії та витісняють росіян з укріплених позицій на лінії бойового зіткнення. Зокрема, воїни-розвідники провели майстерні штурми на Олександрівському напрямку.
Про деталі повідомили у Десантно-штурмових військах.
Як проходив штурм окупантів?
Двом українським розвідникам 132 окремого розвідувального батальйону 7 КШР ДШВ ЗСУ вдалося героїчно впритул підійти до російської вогневої споруди та закинути усередину укріплення штурмовий заряд.
Українські бійці швидко покинули російську позицію.
Окупант теж намагався вибратися із пастки, але безуспішно. Адже за мить пролунав вибух.
Фінал переконливий: детонація вибухівки і знищена ворожа позиція разом з особовим складом противника,
– зазначили у ДШВ.
Штурм російських позицій: дивіться відео
Втрати Росії: останні новини
Бійці 14-ї бригади НГУ нещодавно ліквідували приблизно 250 одиниць російської техніки за один день. Водночас командувач Нацгвардії генерал Олександр Півненко розповів, що тактика Росії докорінно змінилась. Наприклад, окупанти менше використовують військової техніки, бо штурми колонами уже неефективні, бо вони помітні для СОУ.
А командир 225 ОШП Герой України Олег Ширяєв розповів, що ворог втратив на Гуляйпільському напрямку 2 повні полки. Саме там ЗСУ звільнили уже сотні квадратних кілометрів.
Загалом станом на 27 лютого втрати Росії у війні склали приблизно 1 265 130 осіб, 11 706 танків і 24 097 бойових броньованих машин.