Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Яка ситуація в прикордонній зоні Сумської області

За словами Коваленка, в прикордонній зоні Сумської області росіяни дійсно готуються до більш активних дій. Зокрема вони накопичують сили, щоб атакувати Сумщину.

Не треба плутати це з наступом на Суми – ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів,

– наголосив очільник ЦПД.

Також Коваленко зазначив, що глава Кремля Владімір Путін робить це для того, аби затягнути процес з припинення вогню, яке запропонували США.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що інформація про оточення українських військових на Курщині – брехня. Він також підтвердив, що росіяни готуються атакувати Сумську область.