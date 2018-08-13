Наступне покоління відеокарт Nvidia GeForce вийде вже у вересні

На китайській виставці ChinaJoy представник компанії Galaxy Microsystems розповів, що нове покоління відеокарт NVIDIA GeForce стане доступним звичайним геймерам вже у вересні. Він також зазначив, що майбутнє покоління відео прискорювачів буде значно потужніше за те, яке зараз є на ринку.

Про це повідомляє PCLab.

Майбутні рішення NVIDIA за продуктивностю будуть значно перевершувати поточне покоління відеокарт, і будуть підтримувати передову технологію трасування променів NVIDIA RTX. Компанія Galax намір випустити цілий ряд нових моделей, що належать до серій HOL (Hall Of Fame) і Gamer,

– наголосив представник Galaxy Microsystems.

На цьому тлі цікавим виглядає той факт, що ще в минулому місяці NVIDIA зареєструвала торгові марки Turing, Quadro RTX і GeForce RTX. Тепер в мережі з'явилися чутки, що, принаймні, відеокарти верхнього рівня позиціонування змінять систему найменування з GeForce GTX на GeForce RTX.



Nvidia планує змінити назви найпотужніших відеокарт

В такому випадку, ми можемо очікувати Titan RTX, GeForce RTX 2080 і GeForce RTX 2070. Простіші прискорювачі залишаться зі звичними назвами на кшталт GeForce GTX 2060 і GeForce GTX 2050.

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