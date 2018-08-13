14:11
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наступне покоління відеокарт NVIDIA GeForce вийде вже у вересні

20 Читать новость на русском
Наступне покоління відеокарт Nvidia GeForce вийде вже у вересні
Наступне покоління відеокарт Nvidia GeForce вийде вже у вересні / Фото з вільних джерел

На китайській виставці ChinaJoy представник компанії Galaxy Microsystems розповів, що нове покоління відеокарт NVIDIA GeForce стане доступним звичайним геймерам вже у вересні. Він також зазначив, що майбутнє покоління відео прискорювачів буде значно потужніше за те, яке зараз є на ринку.

Про це повідомляє PCLab.

Майбутні рішення NVIDIA за продуктивностю будуть значно перевершувати поточне покоління відеокарт, і будуть підтримувати передову технологію трасування променів NVIDIA RTX. Компанія Galax намір випустити цілий ряд нових моделей, що належать до серій HOL (Hall Of Fame) і Gamer,
– наголосив представник Galaxy Microsystems.

На цьому тлі цікавим виглядає той факт, що ще в минулому місяці NVIDIA зареєструвала торгові марки Turing, Quadro RTX і GeForce RTX. Тепер в мережі з'явилися чутки, що, принаймні, відеокарти верхнього рівня позиціонування змінять систему найменування з GeForce GTX на GeForce RTX.

Nvidia планує змінити назви найпотужніших відеокарт
Nvidia планує змінити назви найпотужніших відеокарт

В такому випадку, ми можемо очікувати Titan RTX, GeForce RTX 2080 і GeForce RTX 2070. Простіші прискорювачі залишаться зі звичними назвами на кшталт GeForce GTX 2060 і GeForce GTX 2050.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сьогодні, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Скандальну лікарку Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, повернули на роботу
сьогодні, 13:27 Скандальну лікарку Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, повернули на роботу
Українці можуть не побачити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: деталі
сьогодні, 13:37 Українці можуть не побачити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: деталі
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
сьогодні, 12:02 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
Ілля Кенігштейн
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук