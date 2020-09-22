У наступному році Кабмін планує отримати мільярдні прибутки за приватизацію держмайна
Фонд державного майна України розраховує, що у 2021 році вдасться удвічі збільшити надходження до бюджету від приватизації державного майна – до 12 мільярдів гривень. Зокрема планують віддати на приватизацію колишній київський завод "Більшовик".
Нині в межах проєкту державного бюджету на 2021 рік уряд подав план, за яким від приватизації планують отримати 6 мільярдів гривень, розповів керівник підконтрольного Кабміну Фонду держмайна Дмитро Сенниченко під час своєї пресконференції, повідомляє 24 канал.
До слова Понад мільярд гривень від продажу готелю "Дніпро" вже у бюджеті
Ми зараз спілкуємося з депутатами, з урядом й уточнюємо бюджетні показники наступного року. Ми будемо пропонувати збільшити його (очікуваний дохід від приватизації – 24 канал) до 12 мільярдів гривень,
– підкреслив Сенниченко.
Він підкреслив, що Фонд державного майна України вже склав список державних об'єктів, які планують віддати на приватизацію у 2021 році:
- різні обленерго,
- завод "Більшовик" – Перший київський машинобудівний завод,
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію.
Очільник Фонду держмайна розповів, що цього року від приватизації державного майна Україна отримала близько 2 мільярдів гривень, а до кінця року планують отримати ще 3 мільярди.
Коротко про приватизацію у 2020 році:
- За словами Дмитра Сенниченка, у 2020 році Фонд провів понад 1,4 тисячі аукціонів. Водночас Фонд підготував "інвестиційне меню" на наступний рік "на будь-який смак".
- Найбільш показовою стала приватизація готелю "Дніпро" в Києві. Стартова ціна була на рівні всього 80 мільйонів гривень, але за підсумками аукціону держава отримала 1 мільярд 111 мільйонів гривень.