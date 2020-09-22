Фонд державного майна України розраховує, що у 2021 році вдасться удвічі збільшити надходження до бюджету від приватизації державного майна – до 12 мільярдів гривень. Зокрема планують віддати на приватизацію колишній київський завод "Більшовик".

Нині в межах проєкту державного бюджету на 2021 рік уряд подав план, за яким від приватизації планують отримати 6 мільярдів гривень, розповів керівник підконтрольного Кабміну Фонду держмайна Дмитро Сенниченко під час своєї пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Ми зараз спілкуємося з депутатами, з урядом й уточнюємо бюджетні показники наступного року. Ми будемо пропонувати збільшити його (очікуваний дохід від приватизації – 24 канал) до 12 мільярдів гривень,

– підкреслив Сенниченко.

Він підкреслив, що Фонд державного майна України вже склав список державних об'єктів, які планують віддати на приватизацію у 2021 році:

різні обленерго,

завод "Більшовик" – Перший київський машинобудівний завод,

Об'єднану гірничо-хімічну компанію.

Очільник Фонду держмайна розповів, що цього року від приватизації державного майна Україна отримала близько 2 мільярдів гривень, а до кінця року планують отримати ще 3 мільярди.

Коротко про приватизацію у 2020 році: