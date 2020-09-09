8 вересня члени Львівської обласної федерації тенісу України обирали свого очільника. Процедура відбулася у присутності віцепрезидента та виконавчого директора Федерації тенісу України Євгена Зукіна.

Новим головою львівського підрозділу Федерації тенісу України була обрана Наталія Бодня – тенісистка, кандидат у майстри спорту, яка зараз бере активну участь у ветеранському тенісі, є чемпіонкою України в особистому та парному розрядах.

Тенісна спільнота Львівщини добре знає і цінує Н. Бодню, перш за все, за її вклад у розвиток дитячого тенісу. Як директор Львівської дитячо-юнацької спортивної школи № 1, співзасновниця тенісного клубу SAN Team та співорганізатор дитячого турніру "Левеня", п. Наталя послідовно впроваджує опанування цим благородним видом спорту, його базову основу та нові тенденції серед дітей та юнацтва.

– Пані Наталіє, чим викликане обрання Федерацією нового керівника?

– Пропозицію обрання нового очільника подав попередній голова Львівської обласної федерації тенісу України Ростислав Мельник. Як відомо, він є президентом Корпорації нерухомості РІЕЛ, яка постійно розвивається і розширює свою діяльність в Україні. Крім того, Ростислав розвиває реабілітаційну справу в нашій країні, а також відомий своїми благодійними ініціативами. За головування Р. Мельника наша федерація, перш за все, вижила і змогла подолати усі випробування часу та вийти на зовсім інший рівень. Завдяки його невтомній підтримці федерація має можливість проводити понад 20 турнірів на рік, зокрема, й два міжнародні тенісні змагання. Ми ніколи не чули від нього слова "ні" – завжди зустрічали сприяння нашим іноді надто амбітним і сміливим ідеям.

За браком часу п. Мельник запропонував взяти на себе управління обласною федерацією новому представнику. Однак, Ростислав залишається у складі Президії Федерації тенісу України і, щиро сподіваємось, продовжить опікуватися питанням розвитку тенісного спорту на Львівщині.

Ростислав Мельник очолював Львівську обласну федерацію тенісу понад 5 років. За його правління вже традиційними стали міжнародні турніри "ITF Lion cup" та "Galychyna Cup". Крім дитячих та юніорських змагань Р. Мельник започаткував ветеранський щорічний турнір "LVIV OPEN", учасниками якого є відомі тенісисти з усієї країни. Він організовує для спортсменів безкоштовні майстер-класи знаменитих тенісистів: завдяки таким урокам майстерності усі бажаючі тенісисти мали щастя познайомитись із А. Медведєвим та Л. Савченко.

– Пане Ростиславе, яким Ви бачите розвиток обласної федерації тенісу за очільництва Н. Бодні?

– Львівська федерація, як і більшість спортивних структур країни, мала усі шанси зникнути, незважаючи на свою колишню дуже успішну історію. Питання розвитку спорту в нашій країні, на жаль, не є одним з ключових. Спортивні школи, гуртки, всеукраїнські змагання, збори занепадають, не отримуючи державного сприяння і належного викликам нового часу менеджменту. На якомусь етапі нашій федерації знадобилася серйозна підтримка. Чим міг – допоміг. На щастя, за 5 років виросла генерація нових спортсменів із прекрасними менеджерськими здібностями. Вони креативні, ініціативні, горять своєю справою. Наталія Бодня – одна з таких. Сміливо можу передати їй справу управління львівською федерацією, оскільки у її доробку успішне проведення багатьох тенісних форумів. Вона виховує нових спортсменів і зможе, я впевнений, прославити вихованців Львівщини на міжнародній арені. А я, зі свого боку, не полишу справу розвитку тенісу і кураторство усіх добрих ініціатив.

На запитання про цілі, які ставить перед собою Наталія Бодня, нова очільниця Львівської федерації тенісу відповіла:

– Моєю головною ціллю є створення спортивної бази для тенісистів Львівщини. Також у планах – заснування Академії тенісу. Окрім цього, не забуватиму впроваджувати програми для дітей із малозабезпечених сімей: теніс – не дешеве задоволення, тож щоб цим видом спорту мали змогу займатись усі бажаючі дітки, потрібний розвиток спеціальних ініціатив та залучення інвестицій. Думаю, спільно з Р. Мельником та Корпорацією нерухомості РІЕЛ, які завжди були поруч, ми зможемо втілити багато цікавого і перспективного для наших спортсменів.

Хочемо побажати голові обласної федерації тенісу успіху, сил і натхнення у розвитку тенісу на Львівщині і вихованні перших ракеток світу українського походження.