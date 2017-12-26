Нацгвардійці випробували нові українські бронеавтомобілі: фото

Національна гвардія України випробувала новий бронеавтомобіль "Варта-Новатор". Він обладнаний додатковими опціями, що забезпечать комфорт та безпеку екіпажу.

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

"Після двогодинного тест-драйву командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров оцінив високі експлуатаційні можливості бронеавтомобіля "Варта-Новатор", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: Справжній звір: на що здатен український БТР, створений за стандартами НАТО

В Нацгвардії нагадали, що бронеавтомобіль спеціально для потреб служби розробило підприємство "Українська бронетехніка".

Зазначимо, що це вже не перший броньовик під брендом "Варта". Однак попередні моделі були більші і призначалися для спецпідрозділу КОРД. А "Варта-Новатор" є компактнішим, легким і швидким, він орієнтований на спецпідрозділи швидкого реагування.

За своїми характеристиками "Варта-Новатор" близький до КрАЗ "Спартан" і "Богдан" Барс-8.

Новий український броньовик створили на шасі пікапа Ford F-550, на базі якого вже будує свої броньовики КрАЗ. Варто відзначити, що повна маса "Варти" – 9 т.