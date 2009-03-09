Націоналізація банку

Уряд Великобританії став мажоритарним акціонером банківської групи Lloyds Banking Group.

В обмін на надані владою гарантії на активи фінустанови обсягом 260 млрд. фунтів стерлінгів, уряд провів фактичну націоналізацію банку, збільшивши свою частку в акціонерному капіталі з понад 43% до 77%. Ринкову вартість теперішнього пакету акцій оцінюють у 15,6 млрд. фунтів. В офіційній заяві Lloyds Banking Group йдеться, що компанія в найближчі роки має намір збільшити обсяги кредитування, переважно для малого та середнього бізнесу.Зазначимо, ще недавно міністр фінансів Об’єднаного Королівства Алістер Дарлінг заявляв, що уряд не проводитиме націоналізації серед учасників банківського сектору держави. А вже після отримання державного контролю над Royal Bank of Scotland та Lloyds Banking Group цю думку повторив і міністр зі справ бізнесу Пітер Мендельсон. Він наголосив, що в цих випадках не слід вбачати тенденцію, це лише спроби влади запобігти новим проблемам у фінансовому секторі. Нагадаємо, першим з початку кризи в Британії націоналізували іпотечний банк Northen Rock, який внаслідок обвалу на ринку нерухомості збанкрутував.