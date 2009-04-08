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Націоналізація банку

15:58, 8 квітня 2009 214

Уряд викупив 8,7% акцій Hypo Real Estate і, можливо, націоналізує банк.

Один з найбільших іпотечних банків Німеччини Hypo Real Estate став претендентом номер один на націоналізацію. Уряд викупив майже 9% акцій фактично збанкрутілої фінансової установи. Експерти прогнозують, що протягом найближчих місяців Профільному міністерству не залишиться нічого іншого як націоналізувати банк. Думки експертів ґрунтуються на незадовільному фінансовому стані Hypo Real Estate. Чисті збитки іпотечного банку торік склали 5,5 млрд. євро, в той час як в 2007 році компанія була прибутковою. Для покращення ліквідності банку, уряд надав позичив установі більше 100 млрд. євро, однак, очікуваного результату це не дало.Зазначимо, в Німеччині Hypo вже встигли назвати "німецьким Lehman Brothers" і не лише з огляду на схожість бізнесу компаній, які вкладали в різні сектори нерухомості та займались управлінням активами, але й через подібні проблеми. Відмінністю залишається лише результат. Американська фінустанова збанкрутувала без державної допомоги, а от в Німеччині ще розраховують врятувати одного з лідерів іпотечного ринку.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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