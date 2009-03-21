Націоналізація

Уго Чавес не полишає спроб націоналізувати третій за величиною банк Венесуели Banco de Venezuela.

Президент заявив, що уряд продовжує роботу в цьому напрямі і вже є певний поступ, однак розказати більше пан Чавес відмовився.Уго Чавес (Президент Венесуели): “Я оголошую про націоналізацію Banco de Venezuela задля зміцнення банківської системи держави і запуску політики економічного та соціального розвитку. Ми говоримо про мільярди доларів, мільярди боліварів. Ми маємо їх тут, це все що мають банки”.Нагадаємо, наразі власником 98% акцій Banco de Venezuela є іспанська фінансова група Santander. Значна затримка у націоналізації фінустанови урядом Венесуели пов’язана з неузгодженістю ціни контрольного пакету акцій. Джерела близькі до ходу переговорів припускають, що угоду навряд чи вдасться укласти в цьому році.