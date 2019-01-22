Національна опера України засяє зірками

Лютий у Національній опері України обіцяє стати неймовірно зірковим.

Поціновувачів оперного та хореографічного мистецтва очікує безліч приємних зустрічей з улюбленими виконавцями та знайомством з новими солістами, запрошеними до Києва завдяки проекту "Українські оперні зірки у світі". У зоряному "десанті" – Людмила Монастирська, Ольга Микитенко, Олександр Пушняк, Ірина Житинська, Олексій Пальчиков, Тарас Конощенко.

Балетна трупа театру після тріумфальних паризьких гастролей в Theatre des Champs Elysees, Opera de Paris теж не забула про своїх шанувальників. Справжнім подарунком усім закоханим 14 лютого стане балетна вистава "Ромео і Джульєтта" – історія трагічного кохання на музику Сергія Прокоф’єва. Не дарма у 1991 році саме київську постановку рішенням ЮНЕСКО було визнано кращою інтерпретацією цього твору і нагороджено медаллю. В продовження теми безмежного кохання – балет "Раймонда" (19 лютого), створений за мотивом лицарської легенди, і який є своєрідним гімном краси людських почуттів.

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А яскрава, весела постановка за мотивами казки Олексія Толстого на музику Юрія Шевченко "Буратіно" (23 лютого) не залишить байдужим нікого – від малечі до бабусь та дідусів.

Виконанням драматичної поеми про людські страждання і незмінну віру в майбутнє – "Реквієм" Моцарта (20 лютого) Національна опера України вшанує пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про оперні події лютого детальніше розкаже головний режисер театру Анатолій Солов’яненко:

З великою приємністю вітаю всіх шанувальників оперного мистецтва і хочу проанонсувати надзвичайно цікавий та насичений подіями лютневий репертуар.

1 лютого, оперою "Травіата", відзначить свій ювілей провідна солістка театру, народна артистка України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ольга Нагорна.



Людмила Монастирська в ролі Манон Лєско

8 лютого шанувальники таланту Людмили Монастирської матимуть можливість почути її головній партії в опері Пуччіні "Манон Лєско". Ця вистава стане дебютною для Сергія Пащука (Кавалер Ренато де Гріє) та Андрія Маслакова (Геронт де Равуар), а Геннадій Ващенко поновить у своєму репертуарі партію Лєско, брата Манон.



Ольга Микитенко

9 лютого у виставі "Іоланта" візьме участь ще одна гостя – Ольга Микитенко. Вистава, також, буде позначена дебютом, у партії Короля Рене, провідного соліста театру Сергія Магери, а партію Ебн-Хакіа виконає корифей українського вокального мистецтва Іван Пономаренко.



Олександр Пушняк

22 лютого в опері Пуччіні "Тоска", разом з Оксаною Крамарєвою (Флорія Тоска) та Дмитром Кузьміним (Маріо Каварадоссі), київський глядач матиме можливість познайомитись з нашим співвітчизником Олександром Пушняком (Барон Скарпья), який вже кілька сезонів успішно працює у Веймарській опері у Німеччині.

24 лютого, оперою Бізе "Кармен", Національна опера України відзначить 85-річчя від дня народження видатного українського оперного співака і педагога Віктора Куріна. Головну партію виконає учениця Майстра Ірина Житинська, яка активно працює у європейських театрах. Головні партії виконають Андрій Романенко (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Тетяна Ганіна (Мікаела). У виставі також візьмуть участь учні Куріна – солісти театру – Дмитро Агєєв (Цуніга) та Олександр Бойко (Данкайро).



Олексій Пальчиков

27 лютого, у виставі "Любовний напій", шанувальники оперного мистецтва матимуть ще одну нагоду познайомитись з двома солістами, які вдало працюють на європейських оперних сценах – Олексієм Пальчиковим (Неморіно) та Тарасом Конощенком (Дулькамара).

І, все це, окрім насиченого поточного театрального репертуару. Тож, місяць обіцяє бути надзвичайно цікавим.

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