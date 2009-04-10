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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Національна жалоба

Фінансові ринки 11:16, 10 квітня 2009 259

В Італії оплакують жертв руйнівного землетрусу в області Абруццо.

 В країні оголошена загальнонаціональна жалоба. У місті Аквіла, адміністративному центрі зруйнованої стихією області, сьогодні відбуваються масові похорони загиблих. На території поліцейської казарми на околиці міста, де власне і проходила траурна церемонія, вистави понад 200 трун.Поминальну месу в пам'ять про загиблих відслужили архієпископ Аквіли і представник Папи Римського. Окрім родичів та близьких, а також представників місцевих властей, попрощатися із жертвами землетрусу прийшли і президент Італії Джорджіо Наполітано та прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Стихія забрала життя, за останніми даними, близько 290 людей, в тому числі двох українок.Кілька десятків осіб і досі вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові роботи продовжені ще до суботи. Підземні поштовхи силою 6,7 бала за шкалою Ріхтера сколихнули центральну частину Апеннінського півострова у ніч на понеділок. Землетрус зрівняв з землею сотні будинків. Кілька десятків тисяч мешканців залишилися без даху над головою. Збитки, завдані стихією, оцінюють у понад півтора мільярда євро. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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