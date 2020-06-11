Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку. Тепер її знизять з 8% до найнижчого показника в історії України – 6%. Це відбудеться вже з 12 червня.

Рішення про зниження облікової ставки оголосив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу 11 червня.

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Як пояснив державний регулятор, подальше пом'якшення монетарної політики необхідне, щоб підтримати економіку під час поступового згортання карантину.

У Нацбанку також назвали низку передумов для зниження облікової ставки:

зниження темпів інфляції;

поступове відновлення ділової активності з послабленням карантину;

вже третій місяць пропозиція валюти на ринку переважає попит;

Україна й МВФ домовилися продовжувати співпрацю і про новий транш.

Що таке облікова ставка: коротко

У питанні регулювання економіки облікова ставка вказує на фактичну вартість грошей. Нижча облікова ставка вказує на те, що гроші в економіці є дешевшими.

Облікова ставка визначає відсоток, під який центробанк видає кредити комерційним банкам. Відтак це частково й визначає, під які відсотки комерційні банки видають гроші громадянам і бізнесу.

Зниження облікової ставки в Україні фактично означає, що економіка держави починає розвиватися і "одужувати" від війни й анексії Криму, які спровокували кризу в Україні у 2014 – 2015 роках.