Правоохоронні органи не зацікавилися журналістським розслідуванням про жомову яму, номерах прикриття і секс-квартирі народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомив "Апостроф". Видання направило журналістські запити в НАБУ, НАПКА і МВС. У НАПКА повідомили, що збираються провести "повну перевірку" декларації Киви і, в разі порушень, відправити матеріали для подальшого розслідування. У НАБУ питання відмовилися коментувати, пославшись на таємницю слідства. А на запит в МВС надійшла відповідь з Нацполіції про те, що відомості, які цікавлять журналістів, підпадають під дію закону про захист персональних даних.

"Не дивлячись на резонанс, правоохоронці, фактично, пропустили розслідування журналістів повз вуха", – пише "Апостроф".

Видання зазначає, що правоохоронці й раніше "не балували" народного депутата своєю увагою. Уже відкриті проти Киви кримінальні справи, наприклад, за фактом наклепу або бійки, чомусь "спускаються на гальмах" або "губляться" по кабінетах.

Слідство також ігнорує повідомлення ЗМІ про можливість причетності нардепа до рейдерських захоплень агропідприємств в Кіровоградській та Херсонській областях, а також "кришуванні" наркоторгівлі. Можливо, так дає про себе знати карколомна кар'єра нардепа в МВС. Попри всі підозри та судимість за хабар у 2013 році, Кива пройшов шлях від лави підсудних до погонів полковника всього за 410 днів.

Нагадаємо, 27 липня журналісти програми "Наші гроші" опублікували розслідування про жомову яму, яку знайшли в декларації Киви. Нардеп зазначив, що отримав від передачі в оренду ями, яка поросла бур'яном 1,2 млн грн на рік. Офіційно яму орендувала львівська компанія "Сіквел", яка фігурує в кримінальному провадженні як фіктивна. Автори розслідування припустили, що яму Кива використовує для відмивання грошей. Крім того, журналісти звернули увагу на особисту охорону нардепа, послуги якої коштують понад 1 млн грн, а також номери прикриття, якими згідно із законом можуть користуватися тільки співробітники правоохоронних органів при виконанні. У декларації нардепа не зазначена квартира в центрі Києва, в якій він регулярно з'являється. У коментарі журналістам він розповів, що квартира належить його подрузі, з якою у нього немає спільного майна, а є тільки "спільний секс".