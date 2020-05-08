Нацполіція та компанія Київстар попереджають про поширення випадків телефонних шахрайств

Вберегтися від шахраїв у мобільній мережі. За минулий рік, кіберполіцією зафіксовано одну тисячу злочинів, що пов`язані з крадіжками персональних даних та телефонним шахрайством.

Поміж них, близько чотирьохсот – здійснювались за допомогою дзвінків та смс-повідомлень від імені банку. У період карантину такі випадки почастішали. Про популярну аферу кіберзлочинців розповіла киянка Ольга.

"Мені зателефонував нібито працівник банку і запропонував збільшити кредитний ліміт на рахунку, але він при цьому попросив назвати свій пін-код. Я якось автоматом назвала ці чотири цифри, а потім поклала слухавку, злякалась, і зателефонувала у банк та попросила, щоб швиденько заблокували мою картку", – розповіла киянка Ольга.

Найпопулярніші методи шахраїв: фейкові дзвінки від оператора або SMS із текстами: "Ваша банківська картка заблокована"; псевдоакції, що починаються зі слів "Акція", "Ви переможець", "Назвіть пароль, який надійшов на ваш номер і отримаєте гарантований приз"; повідомлення з проханням про допомогу та дзвінки з іноземних номерів.

"Номери карток, строки дії карток, CV коди, паролі, перевірочні слова, усяка інформація, яка є секретною і відповідно до вас, і взагалі в силу українського законодавства. Свої персональні дані не повинні розповсюджувати взагалі нікому по телефону, в невідомих ситуаціях", – сказав правозахисник Юрій Білоус.

Захистити від шахраїв свій мобільний номер рекомендує абонентам лідер розвитку мобільних технологій компанія Київстар. Для цього, кажуть фахівці, потрібно встановити надійний PIN-код на SIM-картку та відключити можливість її віддаленого перевипуску. А для більшої надійності – обрати контрактну форму обслуговування.

"Встановіть додаток "Мій Київстар" в якому ви зможете контролювати ваші послуги і інформацію за вашим номером, і обирайте контрактну форму обслуговування або реєструйтеся номер телефону на ваші паспортні дані. Тоді заміна сім-карти можлива лише за вашими паспортними даними", – розповів директор з маркетингу Київстар Павло Даніман.

Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, Київстар радить не панікувати і негайно зателефонувати за офіційними номерами до банку або мобільного оператора і заблокувати свої картки. А після цього звернутись із заявою до поліції.