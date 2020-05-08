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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Нацполіція та компанія Київстар попереджають про поширення випадків телефонних шахрайств

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      Вберегтися від шахраїв у мобільній мережі. За минулий рік, кіберполіцією зафіксовано одну тисячу злочинів, що пов`язані з крадіжками персональних даних та телефонним шахрайством.

      Поміж них, близько чотирьохсот – здійснювались за допомогою дзвінків та смс-повідомлень від імені банку. У період карантину такі випадки почастішали. Про популярну аферу кіберзлочинців розповіла киянка Ольга.

      "Мені зателефонував нібито працівник банку і запропонував збільшити кредитний ліміт на рахунку, але він при цьому попросив назвати свій пін-код. Я якось автоматом назвала ці чотири цифри, а потім поклала слухавку, злякалась, і зателефонувала у банк та попросила, щоб швиденько заблокували мою картку", – розповіла киянка Ольга.

      Найпопулярніші методи шахраїв: фейкові дзвінки від оператора або SMS із текстами: "Ваша банківська картка заблокована"; псевдоакції, що починаються зі слів "Акція", "Ви переможець", "Назвіть пароль, який надійшов на ваш номер і отримаєте гарантований приз"; повідомлення з проханням про допомогу та дзвінки з іноземних номерів.

      "Номери карток, строки дії карток, CV коди, паролі, перевірочні слова, усяка інформація, яка є секретною і відповідно до вас, і взагалі в силу українського законодавства. Свої персональні дані не повинні розповсюджувати взагалі нікому по телефону, в невідомих ситуаціях", – сказав правозахисник Юрій Білоус.

      Захистити від шахраїв свій мобільний номер рекомендує абонентам лідер розвитку мобільних технологій компанія Київстар. Для цього, кажуть фахівці, потрібно встановити надійний PIN-код на SIM-картку та відключити можливість її віддаленого перевипуску. А для більшої надійності – обрати контрактну форму обслуговування.

      "Встановіть додаток "Мій Київстар" в якому ви зможете контролювати ваші послуги і інформацію за вашим номером, і обирайте контрактну форму обслуговування або реєструйтеся номер телефону на ваші паспортні дані. Тоді заміна сім-карти можлива лише за вашими паспортними даними", – розповів директор з маркетингу Київстар Павло Даніман.

      Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, Київстар радить не панікувати і негайно зателефонувати за офіційними номерами до банку або мобільного оператора і заблокувати свої картки. А після цього звернутись із заявою до поліції.

      Теги: Шахрайство Кібербезпека
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