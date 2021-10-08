За словами Луцького, представники науки, бізнесу та держави мають об'єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

Сьогодні НАУ – один з найпопулярніших закладів серед абітурієнтів. За даними МОН, він посідає 4-те місце за результатами вступної кампанії 2021 року. Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і у світі. Однак щоб мати змогу конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм і матеріальної бази – корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку. Наразі вони перебувають у вкрай занедбаному стані, деякі зруйновано. За словами Луцького, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько мільярда гривень, і він не чекає їх від держави.

Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів та будівництво нових, створення сучасного кампусу та колівінгів для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку. Програму обіцяють презентувати за кілька місяців.