Науковці дослідили, як куріння впливає на мозок

Нікотин згубно впливає не тільки на легені, серцево-судинну систему і шкіру, але і на мозок, погіршуючи увагу, пам'ять і здатність засвоювати нову інформацію.

Про це йдеться у результатах дослідження низки вчених.

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Вчені з Грацького університету провели експеремент, під час якого групи з 30 чоловіків і 30 жінок були поділені на групи курців і некурящих, вчені вивчали, як змінюються структури головного мозку і обмін речовин у курців.

На думку авторів дослідження, найбільше куріння відбивається на концентрації нейротрансмітера GABA, який відіграє важливу роль у формуванні когнітивних функцій, уваги, засвоєнні нового і пам'яті.

Вчені з університету Пенсільванії провели інший експеримент, на який зголосилося кілька добровольців віком від 19 до 60 років. Кожен з них викурював мінімум по пачці сигарет на день.

Суть експерименту полягала в перевірці активності мозку під час вживання нікотину і після добового утримання від нього. Для перевірки використовувався апарат МРТ (магнітно-резонансний томограф).

На першому етапі експерименту, кожному добровольцю дали викурити по сигареті, після чого помістили в апарат для перевірки.



Чому варто кинути курити

На другому етапі, добровольців помістили в апарат після добового утримання від нікотину. Результати експерименту такі: після утримання від куріння, зв’язок між каналами мозку був сильно ослаблений, і на вирішення навіть найпростіших завдань йшло багато часу. А це означає, що мозок, звиклий до нікотину, губиться без нього і відволікається на зовнішні чинники, бореться з поганим настроєм, і сил на вирішення важливих завдань у нього просто не залишається.



Як зміниться тіло після відмови від куріння

Висновки вчених: куріння дуже негативно впливає на роботу мозку. А саме на здатність запам'ятовувати інформацію та сповільнює його роботу, що негативно впливає на вирішення задач і концентрацію.