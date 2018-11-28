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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Науковці дослідили, як куріння впливає на мозок

      371 Читать новость на русском
      Як куріння шкодить вашому мозку
      Як куріння шкодить вашому мозку / lagaceta.com.ar

      Нікотин згубно впливає не тільки на легені, серцево-судинну систему і шкіру, але і на мозок, погіршуючи увагу, пам'ять і здатність засвоювати нову інформацію.

      Про це йдеться у результатах дослідження низки вчених. 

      Читайте також: Як зміниться організм після відмови від куріння

      Вчені з Грацького університету провели експеремент, під час якого групи з 30 чоловіків і 30 жінок були поділені на групи курців і некурящих, вчені вивчали, як змінюються структури головного мозку і обмін речовин у курців.

      На думку авторів дослідження, найбільше куріння відбивається на концентрації нейротрансмітера GABA, який відіграє важливу роль у формуванні когнітивних функцій, уваги, засвоєнні нового і пам'яті.

      via GIPHY

      Вчені з університету Пенсільванії провели інший експеримент, на який зголосилося кілька добровольців віком від 19 до 60 років. Кожен з них викурював мінімум по пачці сигарет на день. 

      Суть експерименту полягала в перевірці активності мозку під час вживання нікотину і після добового утримання від нього. Для перевірки використовувався апарат МРТ (магнітно-резонансний томограф).

      На першому етапі експерименту, кожному добровольцю дали викурити по сигареті, після чого помістили в апарат для перевірки.

      Чому варто кинути курити
      Чому варто кинути курити

      На другому етапі, добровольців помістили в апарат після добового утримання від нікотину. Результати експерименту такі: після утримання від куріння, зв’язок між каналами мозку був сильно ослаблений, і на вирішення навіть найпростіших завдань йшло багато часу. А це означає, що мозок, звиклий до нікотину, губиться без нього і відволікається на зовнішні чинники, бореться з поганим настроєм, і сил на вирішення важливих завдань у нього просто не залишається.

      Як зміниться тіло після відмови від куріння
      Як зміниться тіло після відмови від куріння

      Висновки вчених: куріння дуже негативно впливає на роботу мозку. А саме на здатність запам'ятовувати інформацію та сповільнює його роботу, що негативно впливає на вирішення задач і концентрацію. 

      Теги: Здорове життя Здоров'я тютюн
      Джерело: Здоров'я 24
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