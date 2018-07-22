Науковці навчились прогнозувати, як виглядатимуть міста у майбутньому
Завдяки штучному інтелекту і машинному навчанню науковці створили алгоритм, який передбачає вигляд міст у майбутньому.
Такий крок вдалося реалізувати вченим з Університету Ла-Корунья в Іспанії, повідомляє Platforma.
Для своєї роботи науковці надихнулися природними біологічними системами. Вони припустили, що еволюційний процес можна адаптувати до міського середовища.
Також алгоритм вміє оцінювати кількість висотних будівель і визначати місце, в якому вони ймовірно будуть побудовані.
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Тест провели на районі Мінато, що у Токіо. Він є один із найбільш інтенсивно зростаючих районів світу.
Архітектор і керівник дослідницької групи Університету Ла-Корунья Іван Пазос розповів, що алгоритм показав точність у 80%.
Відтак науковці навчилися успішно знаходити закономірності зростання міста, які неочевидні у великих системах, і прогнозувати можливі сценарії його еволюції.