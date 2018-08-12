Науковці розкрили неочікувану властивість алкоголю

Експериментальним шляхом науковці з Університету Міссісіпі розкрили ще одну корисну властивість вживання спиртних напоїв.

У дослідженні взяли участь 20 чоловіків віком від 21 до 30 років, пише "Harvard Business Review".

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Вони вживали горілку з соком журавлини, поки не досягнули стану сп'яніння у 0,8 проміле. Після цього мали пов'язати асоціації.

Наприклад, у відповідь "банкнота" треба було поєднати слова "скласти", "долар", "сховати". Тим, хто перебував під дією алкоголю, тест дався краще та швидше, ніж групі тверезих чоловіків.

Таким чином, вживання алкогольних напоїв допомагає краще вирішувати креативні завдання. Вчені пояснюють це тим, що у людини знижується рівень самоконтролю та здатність швидше перескакувати з думки на думку.

Проте це діє лише до позначки 0,8 проміле. Якщо ж рівень алкоголю більший, то креативне мислення не працюватиме ефективно.

До слова, люди, які шукають пару, схильні випивати частіше за тих, хто перебуває у стосунках.

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