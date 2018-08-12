21:27
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 13°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Науковці розкрили неочікувану властивість алкоголю

1700 Читать новость на русском
Науковці розкрили неочікувану властивість алкоголю
Науковці розкрили неочікувану властивість алкоголю / hindustantimes.com

Експериментальним шляхом науковці з Університету Міссісіпі розкрили ще одну корисну властивість вживання спиртних напоїв.

У дослідженні взяли участь 20 чоловіків віком від 21 до 30 років, пише "Harvard Business Review".

Читайте також: Чому небезпечно відмовлятися від алкоголю

Вони вживали горілку з соком журавлини, поки не досягнули стану сп'яніння у 0,8 проміле. Після цього мали пов'язати асоціації.

via GIPHY

Наприклад, у відповідь "банкнота" треба було поєднати слова "скласти", "долар", "сховати". Тим, хто перебував під дією алкоголю, тест дався краще та швидше, ніж групі тверезих чоловіків.

Таким чином, вживання алкогольних напоїв допомагає краще вирішувати креативні завдання. Вчені пояснюють це тим, що у людини знижується рівень самоконтролю та здатність швидше перескакувати з думки на думку.

Проте це діє лише до позначки 0,8 проміле. Якщо ж рівень алкоголю більший, то креативне мислення не працюватиме ефективно.

via GIPHY

До слова, люди, які шукають пару, схильні випивати частіше за тих, хто перебуває у стосунках.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
сьогодні, 20:48 Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 20:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук