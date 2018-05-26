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Науковці розповіли, від якої небезпечної хвороби захищає зубна паста

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Зубна паста захищає організм від небезпечної хвороби
Зубна паста захищає організм від небезпечної хвороби / patrioty.org.ua

Лише одне сполучення, яке додають у мило, зубну пасту і деякі інші вироби, може захистити людей від кількох небезпечних захворювань.

Зі слів науковців, триклозан у поєднанні з антибіотиком тобраміцином, який є у зубній пасті та інших виробах, має антибактеріальний і протигрибковий ефект, передає Ukrhealth.

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Це з’єднання може вбити до 99,9% біоплівок, які захищають бактерії Pseudomonas aeruginosa. А ці бактерії, як відомо, заселяють легені при кістозному фіброзі (муковісцидозі).

Кістозний фіброз є спадковим захворюванням, при якому уражені залози зовнішньої секреції та притаманні тяжкі порушення органів дихання.

В легенях під час захворювань накопичується слиз, у якому добре існувати бактеріям. І саме ці бактерії доволі складно вбити – через захист біоплівки. Навіть під час курсу лікування антибіотиками ці бактерії продовжують спокійно жити в організмі.

Та тобраміцин та триклозан разом з іншими сполуками ефективними, особливо ефективні, адже вони знищують біоплівки, які підтримують середовище існування бактерій.

Теги: Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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