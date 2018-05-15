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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Науковці спростували один з найпоширеніших міфів про секс

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Один з найпоширеніших міфів про секс
Один з найпоширеніших міфів про секс / unsplash.com

Заняття сексом не сприяє спалюванню калорій і не допомагає худнути, не гірше спорту.

Про це заявили канадські науковці, передає ukrhealth.

Сексуальна активність допомагає організму швидше спалити калорії, але вона аж ніяк не може рівнятись до спортивної активності.

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Заняття сексом не замінить спорт. Середня тривалість статевого акту становить від 6 до 10 хвилин, а для досягнення ефекту схуднення потрібно займатися спортом понад 2 години в тиждень,
– кажуть фахівці.

А кількість калорій, які згорають під час інтимної близькості, у жінок становить близько 69 калорій, у чоловіків – до 100 калорій.

Заняття сексом не сприяє спалюванню калорій і не допомагає худнути

Заняття сексом не сприяє спалюванню калорій і не допомагає худнути

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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