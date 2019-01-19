Науковці з України у США випробовують революційний метод лікування раку
Українські професори у США випробовують революційний метод діагностики та лікування раку.
Про це повідомляє "Голос Америки".
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Зазаначається, що цей метод дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії та знищувати усі ракові клітини.
Речовина, що дозволяє знаходити в організмі ракові клітини, допомагає їх візуалізувати і навіть знешкоджувати – результат кількарічних досліджень у галузі наномедицини дослідників Орегонського університету.
Винайшли цю речовину двоє професорів – подружжя емігрантів з України Олена та Олег Таратули. Чотири роки вони випробовували різні варіанти синтезу речовин.
Дослідники вже випробували цю речовину у лабораторії і з'ясували, що вона абсолютно безпечна. У вчених попереду найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людей.
Дивіться відео про новий методі лікування раку від вчених з України:
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