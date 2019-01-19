13:09
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, 18 січня
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, 18 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Науковці з України у США випробовують революційний метод лікування раку

      333 Читать новость на русском
      Вчені з України знайшли новий метод лікування раку
      Вчені з України знайшли новий метод лікування раку / pixabay.com

      Українські професори у США випробовують революційний метод діагностики та лікування раку.

      Про це повідомляє "Голос Америки". 

      Читайте також: Вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир

      Зазаначається, що цей метод дозволяє виявляти злоякісні пухлини на ранній стадії та знищувати усі ракові клітини.

      Речовина, що дозволяє знаходити в організмі ракові клітини, допомагає їх візуалізувати і навіть знешкоджувати – результат кількарічних досліджень у галузі наномедицини дослідників Орегонського університету.

      Винайшли цю речовину двоє професорів – подружжя емігрантів з України Олена та Олег Таратули. Чотири роки вони випробовували різні варіанти синтезу речовин.

      Дослідники вже випробували цю речовину у лабораторії і з'ясували, що вона абсолютно безпечна. У вчених попереду найважливіший крок – перенести випробування з тварин на людей. 

      Дивіться відео про новий методі лікування раку від вчених з України:


       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 362
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сьогодні , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1358
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 січня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1412
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 січня , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 877
      Виборче дербі за Харків
      18 січня , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 366
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада 2018 , 07:34
      Близько 25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, – Супрун
       16 січня , 18:22
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук