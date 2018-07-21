19:53
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки

Науковці знайшли двійника гігантської екзопланети

186 Читать новость на русском
В екзопланети знайшли двійника
В екзопланети знайшли двійника / Naked Science

Астрономи знайшли загадкового двійника однієї з найбільш вивчених екзопланет Бета Живописця b.

Про це повідомляє Naked Science.

Бета Живописець b має масу всемеро більшу маси Юпітера і в 1,65 разів більший діаметр. Він очолює групу молодих зірок, які спільно рухаються та, імовірно, мають спільне походження

В іншої зірки цієї групи науковці недавно виявили планету, яка є майже точною копією Бети Живописця b. Планета-двійника має назву 2MASS 0249c і є інтригуючи схожою на Бету Живописця b.

Читайте також: Астрономи випадково зробили знімок молодої екзопланети

Попри загальну схожість, зірка і її двійник формувалися в різних умовах і абсолютно по-різному. Так, Бета Живописець b цілком укладається в традиційні уявлення про утворення газових гігантів з протопланетної хмари.

Проте у хмари-предка 2MASS 0249, на думку вчених, просто не було достатньо матеріалу для народження такої великої планети. Вони припускають, що додаткову речовину вона отримувала за рахунок припливу ззовні.

Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
13 виводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сьогодні, 19:01 13 виводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 463
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сьогодні, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 183
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сьогодні, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 468
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
348
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сьогодні, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 810
Викривальний фільм про Путіна створив ажіотаж у мережі (Повне відео)
 30 грудня 2015 , 10:17 10
Нацгвардія увійшла в "бурштинову республіку": опубліковані фото
 18 квітня 2016 , 21:41 10
Сили АТО закріпилися біля Ясинуватської розв'язки, — бійці
 8 березня 2016 , 21:37
Вас хтось запрошував в Україну? — Ердоган розкритикував дії Путіна
9 січня 2016 , 10:12 8
4 революціонерки: жінки, які зробили переворот у секс-індустрії
 14 січня 2016 , 03:22
Nike створила кросівки майбутнього
 17 березня 2016 , 09:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук