Науковці знайшли двійника гігантської екзопланети

Астрономи знайшли загадкового двійника однієї з найбільш вивчених екзопланет Бета Живописця b.

Про це повідомляє Naked Science.

Бета Живописець b має масу всемеро більшу маси Юпітера і в 1,65 разів більший діаметр. Він очолює групу молодих зірок, які спільно рухаються та, імовірно, мають спільне походження

В іншої зірки цієї групи науковці недавно виявили планету, яка є майже точною копією Бети Живописця b. Планета-двійника має назву 2MASS 0249c і є інтригуючи схожою на Бету Живописця b.

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Попри загальну схожість, зірка і її двійник формувалися в різних умовах і абсолютно по-різному. Так, Бета Живописець b цілком укладається в традиційні уявлення про утворення газових гігантів з протопланетної хмари.

Проте у хмари-предка 2MASS 0249, на думку вчених, просто не було достатньо матеріалу для народження такої великої планети. Вони припускають, що додаткову речовину вона отримувала за рахунок припливу ззовні.

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