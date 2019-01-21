У людей, які втратили руку або ногу, виникають больові відчуття. Це явище відоме як фантомні болі.

Інколи ці больові відчуття бувають настільки сильними, що завдають пацієнтам справжніх страждань.

Читайте також: Екзорцизм замість лікування: як онкохвору лікували свяченою водою

Вчені з Оксфордського університету і Університетського коледжу Лондона випробували новий спосіб, який спрямований на зміну активності мозку, пише Independent.

Пацієнтів просили порухати відсутньою кінцівкою. При цьому включалися ті ж нервові закінчення, або рухові шляху, що забезпечували чутливість здорової кінцівки.

Ці області були зображені на МРТ головного мозку. Дослідники змогли вплинути на їх активність методом транскраніальної стимуляції постійним струмом.

Транскраніальна стимуляція постійним струмом – що це? Це є формою нейростимуляції, яка використовує постійний низький струм, який подається через електроди на голові.

Після сеансу учасники заявили про істотне полегшення фантомних болів, і цей ефект зберігався протягом тривалого часу.



Науковці знайшли спосіб подолати фантомні болі

Вчені не змогли точно сказати, чи змінилися самі сигнали мозку або пацієнти просто почали по-іншому на них реагувати. Але підкреслили – знайдений новий, безпечний і доступний метод може впоратися з подібним ускладненням.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.