Науковцям вперше вдалося спостерігати за народженням унікального космічного об'єкта

Астрономам вперше вдалося прослідкувати за тим, як чорна діра розриває зірку та формує із її речовини джет – вузькоспрямований потік частинок, які рухаються з дуже високими швидкостями. Відкриття дозволить вченим краще зрозуміти, як поводяться сплячі надмасивні чорні діри і як вони поглинають речовину.

Про це повідомляє Science.

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Група астрономів під керівництвом Мігеля Перез-Торреса з астрофізичного інституту Андалусії в Гранаді вперше змогла побачити утворення джета. У січні 2005 року інфрачервоний телескоп WHT, який спостерігав за нічним небом Північної півкулі на Гавайських островах, зафіксував спалах тепла в парі взаємодіючих галактик Arp 299. Вони розташовані в сузір'ї Великої Ведмедиці на відстані близько 130 мільйонів світлових років від Землі.

В минулому це були дві окремі галактики IC 694 і NGC 3690, які зараз знаходяться в процесі злиття. Газ, який був в них, виявився «збовтаним», це і призвело до сплеску зореутворення. Одне з немовлят світил підійшло занадто близько до західного галактичного ядра, де знаходиться чорна діра з масою близько 20 мільйонів сонячних, і зірку розірвало – саме ця подія стала джерелом зареєстрованої спалаху.



Народження джета зафіксоване телескопом Hubble

За оцінками, маса зірки становила від 1,9 до 6,5 сонячних мас. Спостереження, проведені на інтерферометрі VLBA в липні 2005 року, показали, що через кілька місяців поруч з місцем спалаху утворився нове радіоджерело. Ним виявився джет, в якому частинки рухаються зі швидкістю близько чверті швидкості світла. Варто зазначити, що розігнана чорною дірою речовина була помітною тільки в радіо та інфрачервоному діапазоні і не реєструвалася оптичними та рентгенівськими телескопами, хоча зазвичай джети видно в рентгенівському, ультрафіолетовому та видимому діапазоні.

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Найімовірніше, щільний міжзоряний газ поглинув рентгенівські фотони і перевипромінює їх в оптичному і ультрафіолетовому діапазоні. Це випромінювання нагріло пил, і тому ми побачили джет як сильне джерело теплового випромінювання.

В цілому дослідники спостерігали активність надмасивної чорної діри протягом 10 років. За цей час джет випромінював близько 1,5 × 1052 ерг енергії – це приблизно в 125 мільярдів разів більше, ніж Сонце виробляє за рік. Астрономи сподіваються, їх відкриття допоможе зрозуміти, як саме розганяється матерія джета і чому одні надмасивні чорні діри виявляються активнішими за інших.

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