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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Навчання миротворців

21:32, 10 березня 2009 284

Підготовка до миротворчої місії в Косово.

Уже 4 місяці у так званому миротворчому містечку, що в районі селища Перевальне Сімферопольського району Криму триває підготовка військовослужбовців. Місцевість та елементи підготовки максимально наближені до тих, з якими незабаром доведеться зіткнутися.Максим Єршов (миротворець): "Навчання було приблизно реально до умов які будуть у Косово, і я вважаю, що всі речі які ми робили, ми справимося з ними в Косово".У Косово українські військовослужбовці перебуватимуть півроку. Серед основних завдань українського миротворчого контингенту - патрулювання та безпечне пересування місцевих жителів. Вони нестимуть службу на блокпостах, супроводжуватимуть колони автомобілів з людьми та вантажем, охоронятимуть важливі спецоб’єкти.Андрій Колісников (командир роти): "Вони готові к екстремальним варіантам, якщо буде напад чи обстріл, вогневий бій, до цього теж наші бійці готові".Українські морські піхотинці миротворчу місію на Балканах виконуватимуть вперше в історії Збройних сил України. Більшість з них кримчани, які служать за контрактом не менше року. Про Косово та ситуацію у цьому регіоні майбутні миротворці знають досконало.Валерій Богун (миротворець): "Дві різні віри мусульманська і слов’янська. Там обстановка напряжена, в будь який момент може статися вибух на національній основі, ми повинні там бути, щоб був порядок".Здобуті за 4 місяці навички миротворці демонструватимуть спеціальній комісії. Перевірятимуть також вміння стріляти зі стрілецької зброї та озброєння автомобілів "Хаммер" і БРДМ. Опісля, комісія оцінюватиме побачене і вже 2 квітня перша група миротворці відправиться до Косово.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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