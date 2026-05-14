Читачі 24 Каналу можуть самі налаштувати свої рекомендації у Google: як це зробити

24 Канал інтегрував кнопку "Зберегти у вибрані джерела", яка дозволяє налаштувати свою персональну стрічку новин так, щоб частіше бачити матеріали від конкретного медіа у Google Discover та Google News.

Чому це корисно для читача

Сьогодні більшість із нас споживає новини через алгоритмічні стрічки – Google Discover, Google News. Тобто новини, які вам пропонує стрічка на смартфоні чи браузері. І саме алгоритми вирішують, що показати користувачу першими.

Актуально 24 Канал запускає літнє стажування для студентів: як стати учасником

Коли читач додає медіа до preferred sources, Google отримує сигнал, що контент цього видання для нього важливий і цікавий. У результаті система починає частіше рекомендувати новини саме цього джерела. Зберегти у вибрані джерела Google це щось на кшталт підписки на медіа всередині екосистеми Google без окремого застосунку чи push-сповіщень.

Бачити більше новин від перевіреного медіа.

Швидше отримувати важливі оновлення.

Формувати стрічку без випадкового клікбейту.

Отримувати більше матеріалів на теми, які вас цікавлять.

Як додати 24 Канал у вибрані джерела Google?

Під час скролу та читання будь-яких матеріалів на сайті всередині публікації можна помітити спеціальний віджет, який пропонує додати сайт у вибрані джерела. Для цього потрібно натиснути на кнопку "Додати".

Далі вас перекидає в окреме вікно, де потрібно переконатися, що у вас стоїть галочка напроти сайту 24 Канал.

Все – тепер 24 Канал у вас в обраних джерелах, тож ви бачитимете наші новини частіше. Також, натиснувши на "Ваші джерела", можна переглянути список ваших обраних джерел у Google.

Чому це важливий інструмет для сучасних медіа

Зміни в Google вже прямо впливають на світові медіа. За даними Press Gazette, глобальний Google-трафік для видавців у 2025 році впав у середньому на третину, а переходи з Google Discover ще на 21% у річному вимірі.

Таким чином, Google поступово перетворює пошук із класичної видачі на персоналізовану стрічку контенту. У Search Engine Journal додають, що компанія вже масштабує Google Discover на десктопи, що ще більше посилює роль рекомендацій та preferred sources для медіа.

Протягом наступних трьох років медіа можуть втратити ще близько 43% пошукового трафіку через AI-функції та зміну способу споживання контенту, за оцінкою Reuters Institute. На цьому фоні для медіа дедалі важливішими стають прямі сигнали лояльності аудиторії, зокрема підписки, повернення читачів і додавання видань до preferred sources.