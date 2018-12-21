Навіщо виробники впроваджують "світлофорне" маркування

Українські виробники прагнуть відповідати кращій європейській та світовій практиці. Компанія "Кока-Кола" в Україні впроваджує нову систему маркування, яка дозволяє у більш простій формі передати споживачеві важливу інформацію про напій.

Так звана "світлофорна" система отримала схвалення від споживачів у низці країн Європи. Система передбачає розміщення на етикетках блоків трьох кольорів – зеленого, жовтого та червоного. За аналогією зі світлофором, ці кольори можуть або дозволяти вживати продукт необмежено, або спонукають поставитися до споживання більш відповідально. На етикетці кольорами позначені блоки "цукор", "сіль", "жири" та "насичені жири". У кожному з блоків зазначено відсоток цих інгредієнтів від денної норми споживання, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я. Йдеться про відсоток на порцію – 250 мл (стандартна склянка), тому споживачу значно легше зробити зважений вибір.

З листопада 2018 року пляшки ТМ Coca-Cola почали з’являтися на поличках вітчизняних магазинів.

Це ініціатива приватного бізнесу, який максимально піклується про своїх споживачів, це його глобальні зобов’язання, які він бере на себе добровільно,

– зазначає керівник "Ліги виробників продуктів харчування" Геннадій Кузнєцов.



На пляшках виробника "Кока-Коли" можна буде побачити кольорові блоки

Ініціатива бізнесу навіть випередила зміни у вітчизняному законодавства: українські народні депутати вирішили приділити увагу питанню інформування споживачів і встановили більш чіткі вимоги за деякими пунктами. Наприклад, визначили мінімальний розмір шрифта, яким має передаватися важлива інформація на етикетці, зобов’язали виробників писати про алергени, якщо вони є у продукції, тощо. Відповідні норми закладені у Законі "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", який 6 грудня вже пройшов друге читання.

Впроваджувати безпосередньо таку систему маркування, яку обрала "Кока-Кола" в Україні, новий закон не вимагає. Втім, для відповідальних компаній стимулом для удосконалення стають не зміни законодавства, а прагнення споживачів для усвідомленого вибору продукції.