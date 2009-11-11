Навколо світу

У подорож заради єднання.

Яхта "Купава" вирушила з Києва у навколосвітню експедицію під гаслом “Українці всіх країн, єднайтеся!”. Судно побуває в країнах, де проживає численна українська діаспора - Аргентина, Бразилія, Австралія. А ще - відвідає антарктичну станцію імені академіка Вернадського. Три місяці активних зборів і екіпаж із 4-х ентузіастів узяв курс на Атлантику, туди, де плавають лише професійні і... божевільні яхтсмени.Юрій Бондар (капітан яхти "Купава"): “Мис Гор, оминаємо його, Антарктида - це наша мета. А тому будемо повертатися - або назад, або вперед. Екіпаж проситься вперед, тобто Тихий океан, Індійський океан”.Ганна Бородянська (яхтсмен клубу): “Так, щоб чисто українська яхта, за ентузіазмом, за своїм бажанням - такого ще не було, це перші”.Держава у фінансуванні подорожі участі не бере. Попри спортивну, наукову та культурологічну вагу експедиції для всієї країни, вона здійснюється приватним коштом. Харчі ж для екіпажу готували друзі.Андрій Губенко (член екіпажу, чемпіон України з вітрильного спорту): “Наші друзі в селі з-під Вінниці привезли 40 кілограм меду. Також друзі приготували сала, теж з-під Вінниці привезли 50 кілограм сала”.Мандрівники, за їхнім зізнанням, здійснюватимуть мрію життя - долатимуть небезпечні перешкоди і дістануться Антарктиди. Особливе завдання матиме режисер Михайло Іллєнко - він везе для показу колекцію фільмів фестивалю "Відкрита ніч".Михайло Іллєнко (яхтсмен, кінорежисер): “Фестиваль в Антарктиді ми плануємо провести. Залишити таку колекцію для наших замовників, там 100 фільмів - це дуже гарно, полярна ніч довга”.Для зв'язку із землею українські яхтсмени мають на борту аж 8 радіостанцій. Їхня навколосвітня подорож триватиме півтора роки.