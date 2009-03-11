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Найбагатші

Фінансові ринки 18:23, 11 березня 2009 265

Найбагатша людина світу - американський інвестор Уоррен Баффет.

Саме він посідає першу сходинку рейтингу мільярдерів від журналу “Форбс”. Бафет із 62 мільярдами доларів випередив голову компанії “Майкрософт” Білла Ґейтса, який був номером I серед світових багатіїв 13 років поспіль.У Гейтса нарахували 58 мільярдів, і він опинився на III місці. А на II місце рейтингу найбагатших вийшов мексиканський магнат, власник телекомунікаційних мереж Карлос Слім Хелу із капіталом 60 мільярдів доларів. IV - індійський металургійний олігарх Лакшмі Міттал - у нього 45 мільярдів доларів. V - теж індус МУкеш АмбАмі із 43 млрд. доларів.На VI місці ще один представник родини Амбамі - Аніл, у якого на мільярд менше, аніж у брата. На VII місці власник Ікеї швед Інгвар Кампрад. На VIII - “барон нерухомості “ індус Cінх. IX - - російський олігарх, власник “Русалу” 40-річний Олег Деріпаска із капіталом 28 мільярдів доларів. На мільярд менше у Карла Альбрехта, власника німецької мережі магазинів - дискаунтерів.У список “Форбс” потрапило 7 міліардерів з України. Найбагатший - Рінат Ахметов. Із статками 7 мільярдів 300 мільйонів доларів Ахметов посідає 127 місце у рейтингу найбагатших людей світу. Усього у списку 7 прізвищ з України.203-й Віктор Пінчук, багатство якого оцінили у 5 мільярдів доларів. На 50 сходинок нижче - Ігор Коломойський, статок якого оцінюють у 4, 2 мільярда. 260-те місце у рейтингу Геннадію Боголюбову гарантували його 4-ри мільярди. Трохи менші статки у олігархів Костянтина Жеваго, Віталія Гайдука та Сергія Тарути, однак їх автори ретингу не оминули.Усього в списку багатіїв світу 1062 прізвища. Є серед них і 80 росіян, однак минулого року, зазначає видання, їх було на 7 більше.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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