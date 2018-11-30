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      Найближчим часом у продаж надійдуть ліки від раку

      1938 Читать новость на русском
      У продаж надійдуть ліки від раку
      У продаж надійдуть ліки від раку / upi.com

      Найближчим часом в продаж надійде лікарський препарат від різних видів раку. У США Управління з контролю харчових продуктів і лікарських засобів схвалило медикамент під назвою Vitrakvi, здатний лікувати такі види раку, як саркома, рак щитовидної залози, недрібноклітинний рак легенів та інші його типи.

      Про це повідомляє Вusiness Іnsider.

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      Ці ліки було розроблено компаніями Loxo Oncology і Bayer. Вони призначене для терапії ракових мутацій, тобто дозволяє лікувати хворобу на генному рівні. Згідно з даними вчених, близько 2,5-3 тисяч чоловік щорічно мають мутувані ракові пухлини.

      Vitrakvi нові ліки від раку
      Vitrakvi нові ліки від раку

      Дослідники переконані: для успішного лікування мутованого раку важливий тільки його тип, його місце розташування не грає ролі.

      Схвалення означає черговий важливий крок в боротьбі з різними видами раку з урахуванням їхньої пухлинної генетики, а не просто на основі їх локального походження в організмі,
      – відзначають фахівці.

      Розробники розповіли про результати випробування універсальних ліків від декількох типів раку. У дослідженні за участю 109 осіб у 81% піддослідних було зафіксовано поліпшення стану і зменшення пухлини, 17% змогли повністю вилікуватися від раку.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Онкозахворювання наука
      Джерело: 24 Канал
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