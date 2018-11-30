Найближчим часом у продаж надійдуть ліки від раку

Найближчим часом в продаж надійде лікарський препарат від різних видів раку. У США Управління з контролю харчових продуктів і лікарських засобів схвалило медикамент під назвою Vitrakvi, здатний лікувати такі види раку, як саркома, рак щитовидної залози, недрібноклітинний рак легенів та інші його типи.

Про це повідомляє Вusiness Іnsider.

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Ці ліки було розроблено компаніями Loxo Oncology і Bayer. Вони призначене для терапії ракових мутацій, тобто дозволяє лікувати хворобу на генному рівні. Згідно з даними вчених, близько 2,5-3 тисяч чоловік щорічно мають мутувані ракові пухлини.



Vitrakvi нові ліки від раку

Дослідники переконані: для успішного лікування мутованого раку важливий тільки його тип, його місце розташування не грає ролі.

Схвалення означає черговий важливий крок в боротьбі з різними видами раку з урахуванням їхньої пухлинної генетики, а не просто на основі їх локального походження в організмі,

– відзначають фахівці.

Розробники розповіли про результати випробування універсальних ліків від декількох типів раку. У дослідженні за участю 109 осіб у 81% піддослідних було зафіксовано поліпшення стану і зменшення пухлини, 17% змогли повністю вилікуватися від раку.

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