Найдешевший автомобіль

В понеділок в Індії розпочали виробництво найдешевшого автомобіля у світі.

Малолітражні авто Nano сходять з конвеєра на заводі Tata в індійському штаті Гуджарат. Вартість новинки становитиме 2 тисячі доларів. Спочатку запуск виробництва планували на жовтень минулого року. Але через протести жителів штату Західна Бенгалія, де хотіли виготовляти Nano, завод довелося перемістити в інше місце.Ратан Tata розробив цей міні-автомобіль для небагатих сімей, які раніше не могли купити собі автомобіль. До того ж, на його думку, Nano значно безпечніші ніж популярні в Індії мотоцикли та моторолери. Завод Tata, на якому випускають новинку, розрахований на максимальну потужність 250 тис. автомобілів у рік. Втім, за перший рік виготовлять лише 30-50 тис. Nano.Для Європи Tata приготувала дещо іншу версію Nano, яка з'явиться в продажу у 2011 році. Від індійської моделі вона відрізнятиметься посиленим кузовом, якіснішими матеріалами і двигуном, який відповідатиме європейським нормам токсичності. Відповідно, автомобіль буде дорожчим - він коштуватиме не менше 5 тисяч євро.