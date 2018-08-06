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Найдешевший флагман Asus ZenFone 5Z отримав покращену камеру

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Найдешевший флагман Asus ZenFone 5Z отримав покращену камеру
Найдешевший флагман Asus ZenFone 5Z отримав покращену камеру / androidinsider

Дешевий флагманський смартфон Asus ZenFone 5Z отримав оновлення, яке значно поліпшило можливості камери пристрою та додало йому кілька корисних функцій. Варто відзначити, що доставка смартфону за попередніми замовлення розпочнеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Сучасні флагманські смартфони – неймовірно дорогі, але бувають і виключення. Мобільний пристрій за 500 доларів (близько 13 240 гривень) теж явно не відноситься до бюджетних, але ж мова йде про розумний телефон з флагманським чіпсетом моделей 2018 року – Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, 6,2-дюймовим дисплеєм з трендовою виїмкою і подвійною основною камерою.

Asus ZenFone 5Z
Asus ZenFone 5Z

Користувачі, які вже придбали смартфон Asus ZenFone 5Z і очікують його доставки наступного тижня, будуть приємно здивовані повідомленням про доступність першого оновлення для цього пристрою, в якому реалізований цілий ряд удосконалень, які стосуються камери.

Що чекати від оновлення Asus ZenFone 5Z

Крім того, що в оновлення ZenFone 5Z включена підтримка файлів RAW і доданий панорамний режим, передбачено і безліч інших функцій і удосконалень.

Фото зроблене на Asus ZenFone 5Z
Фото зроблене на Asus ZenFone 5Z

Наприклад, додана кнопка включення і виключення електронної стабілізації зображення (EIS). У режимі Pro включена функція спалаху. Фільтри оновлені до Real-Time Filters. Удосконалено: функціональність HDR і автофокусу, стабільність камери, автоматичну експозицію і різкість фотографії. Якість звуку у відео підвищено до бітрейта в 192 кілобіта в секунду та в цілому покращено якість відеозйомки.

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Крім того, Asus включила в оновлення поліпшення стабільності Wi-Fi та інші виправлення "багів".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Asus
Джерело: 24 Канал
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