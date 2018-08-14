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Найдешевший флагманський смартфон Xiaomi Pocо F1 можна купити до презентації

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Xiaomi Poco F1 презентують 22 серпня
Xiaomi Poco F1 презентують 22 серпня / androidauthority.com

Нещодавно з'явилась інформація, що новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 презентують 22 серпня. Цей пристрій стане найдешевшим флагманським смартфоном, виробництва китайської компанії.

Як пише видання ixbt.com, цей смартфон вже можна придбати на популярних інтернет-ресурсах.

Як відомо, смартфон отримає топовий процесор Snapdragon 845, з тактовою частотою до 2,7 ГГц. Пристрій буде оснащений системою рідинного охолодження.Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, ємність вбудованого сховища – 64 ГБ.

Читайте також: Poco F1 від Xiaomi стане найдешевшим флагманом компанії: характеристики та ціна новинки

Смартфон отримає подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 5 Мп. Фронтальна 20-мегапіксельна камера представлена ​​одним об'єктивом.

Смартфон Xiaomi Pocо F1

Смартфон Xiaomi Pocо F1  вже можна купити на OLX

Ємність акумулятора становить 4 000 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

За попередніми даними, Poco F1 буде коштувати 430 євро (близько 13 190 гривень).

Таку ж ціну має модель, яку пропонують на румунському сегменті OLX, новинку можна придбати за 490 доларів (13 200 гривень). Однак, чи є ця версія оригіналом, встановити складно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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