Найдешевший флагманський смартфон Xiaomi Pocо F1 можна купити до презентації

Нещодавно з'явилась інформація, що новий смартфон Xiaomi Pocophone F1 презентують 22 серпня. Цей пристрій стане найдешевшим флагманським смартфоном, виробництва китайської компанії.

Як пише видання ixbt.com, цей смартфон вже можна придбати на популярних інтернет-ресурсах.

Як відомо, смартфон отримає топовий процесор Snapdragon 845, з тактовою частотою до 2,7 ГГц. Пристрій буде оснащений системою рідинного охолодження.Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, ємність вбудованого сховища – 64 ГБ.

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Смартфон отримає подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 5 Мп. Фронтальна 20-мегапіксельна камера представлена ​​одним об'єктивом.

Смартфон Xiaomi Pocо F1 вже можна купити на OLX

Ємність акумулятора становить 4 000 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

За попередніми даними, Poco F1 буде коштувати 430 євро (близько 13 190 гривень).

Таку ж ціну має модель, яку пропонують на румунському сегменті OLX, новинку можна придбати за 490 доларів (13 200 гривень). Однак, чи є ця версія оригіналом, встановити складно.

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