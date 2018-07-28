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Найдовше місячне затемнення століття: у соцмережах діляться фотографіями та відео

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Найдовше місячне затемнення століття
Найдовше місячне затемнення століття / Фото з соцмереж

У ніч з п'ятниці, 27 липня, на суботу світ міг спостерігати за найдовшим місячним затемненням у цьому столітті. Мали змогу побачити це явище і українці. Найяскравіші фото та відео з рідкісного місячного затемнення дивіться нижче.

Над Україною можна було побачити затемнення з 20:15 за київським часом. Повне місячне затемнення тривало 1 годину 43 хвилини, а часткове, тобто до і після повної фази затемнення – 3 години 55 хвилин. Таким чином це було найдовше повне місячне затемнення в XXI столітті.

Дивіться також: NASA провело трансляцію найдовшого місячного затемнення: відео

Таке довготривале затемнення відбулося тому, що Місяць проходив через найтемнішу область земної тіні, відому як Umbra, що й надала супутникові червонуватий блиск, так званий "кривавий Місяць".

Окрім затемнення жителі Землі могли побачити ще одне рідкісне астрономічне явище – Марс зближається з Землею на рекордно коротку відстань, тож його можна було побачити неозброєним оком.

Місячне затемнення: відео

Окрім України, за унікальним явищем могли спостерігати жителі Східної Африки і Центральної і Південної Азії, а також в Антарктиді. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення почалося під час сходу Місяця, в Східній Азії і Австралії – навпаки, під час заходу. У Північній Америці затемнення не було видно взагалі.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: 24 Канал
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