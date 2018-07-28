Найдовше місячне затемнення століття: у соцмережах діляться фотографіями та відео

У ніч з п'ятниці, 27 липня, на суботу світ міг спостерігати за найдовшим місячним затемненням у цьому столітті. Мали змогу побачити це явище і українці. Найяскравіші фото та відео з рідкісного місячного затемнення дивіться нижче.

Над Україною можна було побачити затемнення з 20:15 за київським часом. Повне місячне затемнення тривало 1 годину 43 хвилини, а часткове, тобто до і після повної фази затемнення – 3 години 55 хвилин. Таким чином це було найдовше повне місячне затемнення в XXI столітті.

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Таке довготривале затемнення відбулося тому, що Місяць проходив через найтемнішу область земної тіні, відому як Umbra, що й надала супутникові червонуватий блиск, так званий "кривавий Місяць".

Are you watching the #LunarEclipse live in person or online? We are! It's visible to much of Earth’s population except North & Central America (& globally online). Totality is underway now through 5:13pm ET.







Watch live now: https://t.co/9F3QXrlF2n pic.twitter.com/4xMr306gF5 — NASA (@NASA) 27 июля 2018 г.

Окрім затемнення жителі Землі могли побачити ще одне рідкісне астрономічне явище – Марс зближається з Землею на рекордно коротку відстань, тож його можна було побачити неозброєним оком.

Тихонечко выйти из дома в 2 часа ночи, чтобы тебя не застукали родители, чтобы посмотреть на луну.

И именно сегодня, не увидев луну чётко, я поняла насколько мое зрение ухудшилось. И, плюс ко всему, чертов фокус на телефоне никак не хотел настраиваться

#LunarEclipse pic.twitter.com/3sSRnrs6nE — 21st Century Girl (@Ilbtops_16) 27 июля 2018 г.

Тот случай, когда Луна - красная, а Марс - белый. #LunarEclipse pic.twitter.com/Q5BBFfIz9M — Бейлербей объединенного Бутово и Ясенево (@rozenrot77) 27 июля 2018 г.

Місячне затемнення: відео

Окрім України, за унікальним явищем могли спостерігати жителі Східної Африки і Центральної і Південної Азії, а також в Антарктиді. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення почалося під час сходу Місяця, в Східній Азії і Австралії – навпаки, під час заходу. У Північній Америці затемнення не було видно взагалі.

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