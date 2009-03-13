Найімовірніший міністр

Грищенко може знову повернутись у міністерське крісло.

Президент України Віктор Ющенко розглядає посла України в Росії Костянтина Грищенка як одну з основних кандидатур на посаду міністра закордонних справ. Як повідомляють джерела у МЗС, саме професійні якості посла дали йому змогу стати фаворитом серед інших кандидатів. Окрім того, Грищенка може підтримати Верховна Рада, додало джерело.Нагадаємо, Президент пообіцяв назвати свого кандидата на МЗС 17 березня. Коаліція пропонує Президентові внести до парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка, втім, сам лідер Народного Руху сумнівається в такому кроці Президента.Нагадаємо, Костянтин Грищенко вже раніше обіймав посаду міністра закордонних справ - у першому уряді Віктора Януковича. Цю ж посаду він обіймав у тіньовому уряді регіоналів з 2007 року. Послом України в Російській Федерації дипломата призначили у червні 2008 року.