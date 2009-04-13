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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найкасовіші кіноновинки

10:01, 13 квітня 2009 288

"Форсаж 4" поступився "Ханні Монтані".

Новий "Форсаж" поступився американській улюблениці "Ханні Монтані", що цими вихідними очолила кінопрокат США та Канади. У перші вихідні стрічка зібрала 34 мільйони доларів. Лідер минулого уїк-енду - "Форсаж 4" з Віном Дізелем у головній ролі своєю чергою заробив для своїх творців понад 28 мільйонів. Варто зазначити, що прем`єрного уїк-енду стрічка зібрала рекордні цього року 72,5 мільйони американських "зелених" і таким чином стала найуспішнішим фільмом цього місяця.Останнім у трійці лідерів опинився мультиплікаційний фільм "Монстри проти прибульців" із більш ніж 22 мільйонами в північноамериканському прокаті. В Україні касові збори стрічки склали майже 750 тисяч із 47 мільйонів, які фільм зібрав у прокаті за межами Північної Америки. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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