Найкасовіші кіноновинки

"Форсаж 4" поступився "Ханні Монтані".

Новий "Форсаж" поступився американській улюблениці "Ханні Монтані", що цими вихідними очолила кінопрокат США та Канади. У перші вихідні стрічка зібрала 34 мільйони доларів. Лідер минулого уїк-енду - "Форсаж 4" з Віном Дізелем у головній ролі своєю чергою заробив для своїх творців понад 28 мільйонів. Варто зазначити, що прем`єрного уїк-енду стрічка зібрала рекордні цього року 72,5 мільйони американських "зелених" і таким чином стала найуспішнішим фільмом цього місяця.Останнім у трійці лідерів опинився мультиплікаційний фільм "Монстри проти прибульців" із більш ніж 22 мільйонами в північноамериканському прокаті. В Україні касові збори стрічки склали майже 750 тисяч із 47 мільйонів, які фільм зібрав у прокаті за межами Північної Америки.