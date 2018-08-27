Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Business Insider

Видання Business Insider опублікувало власний рейтинг найкращих смартфонів 2018 року. Примітно, що до списку потрапили пристрої різних цінових категорій, а переможцем став неочікуваний смартфон.

Про це повідомляє Business Insider.

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П’яте місце посів смартфон Moto G6 від компанії Motorola. Незважаючи на те, що пристрій став найдешевшим в списку, адже його ціна всього 250 доларів (близько 6 620 гривень), видання зазначило його непогані фотоможливості за свою ціну. Також була згадана довгограюча батарея з функцією швидкої зарядки і процесор Snapdragon 450, який успішно справляється з більшістю повсякденних завдань.



Moto G6

Четверте місце віддали LG G7 ThinQ – не в останню чергу через зовнішньої схожості із флагманом від Apple.

Якби iPhone X був на Android, він би називався LG G7 ThinQ,

– переконаний автор рейтингу.



LG G7 ThinQ

Перевагами моделі були названі якісний звук, камера з ширококутним об'єктивом, продуктивний процесор Snapdragon 845, бездротова зарядка і захист від вологи. Ціна пристрою – 750 доларів (близько 19 855 гривень), що відчутно дешевше за iPhone X.

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Відкриває трійку лідерів Samsung Galaxy S9. У список функцій, які забезпечили йому третє місце, увійшли, крім дисплея, вбудований монітор серцевого ритму і бездротова зарядка. Крім того, видання виділило і дизайн ґаджета, назвавши його "одним з найбільш привабливих смартфонів, які взагалі можна купити". Ціна на S9 починається від 720 доларів (близько 19 060 гривень).



Samsung Galaxy S9

Другу сходинку рейтингу посів нещодавно анонсований флагман Samsung Galaxy Note 9. Ключові особливості апарату – якісний AMOLED-дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, просунута подвійна камера, великий об'єм внутрішньої пам'яті, розширені можливості розблокування, ємний акумулятор і бездротова зарядка. Особливо були відзначені пило- та вологозахист пристрою, а також наявність 3,5-міліметрового аудіороз'єму. Стилус S Pen дозволяє не тільки робити нотатки прямо на екрані ґаджета, але і володіє додатковими можливостями. Ціна на Galaxy Note 9 починається від 1000 доларів (близько 26 470 гривень).



Samsung Galaxy Note 9

Нарешті кращим смартфоном року став OnePlus 6 – на думку видання, це найкраще, що можна купити за 530 доларів (близько 14 030 гривень). Серед переваг ґаджета були відзначені камера, великий OLED-дисплей і можливість швидкої зарядки. Смартфон працює на топовому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті. За словами автора рейтингу, це робить його відмінним мультизадачним пристроєм.



OnePlus 6

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