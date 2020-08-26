Дбайливі, люблячі та водночас сильні духом – їхні історії здатні зворушити серця багатьох українців.

Тринадцять найкращих матусь отримали нагороди Національної премії "Мама року", яка шостий рік поспіль відбувається за підтримки Лінії магазинів EVA. Через пандемію коронавірусу, українських берегинь вітали у рідних містах. Серед найкращих – четверо киянок.

Від традиції проведення масштабної конференції "Мама може", що склалася за останні 2 роки існування Національної премії "Мама року", довелося відмовитись через запровадження карантинних обмежень. Піклуючись про безпеку та здоров’я переможниць, компанією було прийнято рішення привітати матусь та подарувати їм свято у їх рідному місті або найближчому до них обласному центрі.



Переможниці премії "Мама року" з Києва

Переможниці премії "Мама року" з Чернівців, Рівного та Тернополя

"Це все так хвилююче. Жінка в першу чергу повинна приділяти час собі, і не бояться брати участь в таких конкурсах. Це жінка, яка прагне до перемоги", – сказала переможниця премії "Мама року" у номінації "Успіх" Катерина Філімонова.

"У нашій родині 18 дітей. 4 біологічних і 14 прийомних. Але вони всі народжені у нас в серці. Моя дочка Соломія вирішила зробити мені такий сюрприз, вона подала заявку сама особисто. Для мене це великий подарунок, коли твоя дитина в тебе вірить", – поділилась переможниця премії "Мама року" у номінації "Велике серце" Катерина Тетерятникова.

Національна премія "Мама року" – це ще один привід сказати своїй мамі або бабусі про свою любов, це ще один прояв турботи про найближчу людину. Це ідеальна платформа для кожної мами похвалитися своїми успіхами та отримати безмежну підтримку українців, які віддають за неї свій голос. З кожним роком кількість натхненних історій материнства зростає, що говорить про те, що нам вдалося створити ідеальну платформу для матусь, де вони можуть відкритися, надихнутися і просто стати щасливішими, а Лінія магазинів EVA в свою чергу їм в цьому сприятиме,

– сказала директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.

Окрім перемоги в номінаціях, на матусь очікував день відпочинку у СПА-комплексі, участь у програмі з перевтілення від стилістів та професійна фотосесія. На завершення – святкова вечеря у родинному колі.

Бути мамою – це місія. Місія, яка в себе включає 24/7 найважчої роботи без перерви і без вихідних. Саме тому Лінія магазинів EVA створила національну премію "Мама року",

– пояснила керівник PR-відділу Лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

Цьогорічний конкурс тривав з 27 лютого до 3 червня. За три місяці учасники зі всієї України поділились близько 800 зворушливими та надихаючими історіями, що на 35% більше за кількість історій минулого року. Учасниці змагались у 8 номінаціях: "Натхнення", "Велике серце", "Сімейний затишок", "Спорт", "Успіх", "Супербабуся", "Блогер" та "Мій Дім – моя EVA".

Найкращі з 800 історій щасливого материнства обирали інтернет-користувачі під час голосування на сайті Лінії магазинів EVA. Окрім того, голоси за своїх фавориток віддавали зіркові експерти, серед яких були Лілія Бєлоусова, Ярослава Гресь, Любов Лоріашвілі, Олена Мандзюк, Наталка Карпа та Ганна Гришина.

Переможницями шостої щорічної премії "Мама року" у кожній номінації стали:

За онлайн-голосуванням:

Номінація "Натхнення" – Людмила Кучин з історією "Мама на мільйон"

Номінація "Велике серце" – Катерина Тетерятникова з історією "Катерина – мама 18 дітей"

Номінація "Сімейний затишок" – Олександра Соколова (Руденко) з історією "Мене звати Борислав"

Номінація "Успіх" – Вікторія Філімонова з історією "Історія успіху"

Номінація "Спорт" – Тетяна Котляренко з історією "Це моє життя"

Номінація "Блогер" – Ірина Пернаровська з історією "Знову мама"

Номінація "Супербабуся" – Тетяна Колісник з історією "Наша бабуся Тетяна – красуня-оптимістка"

Номінація "Мій дім – моя EVA" – Людмила Конотопченко з історією "Мій найбільший фанат і найкращий друг".



За версією експертів:

Номінація "Натхнення" – Аліна Чернуха з історією "Бути усміхненою мамою – запорука щастя"

Номінація "Велике серце" – Марія Подерня з історією "Берегиня родинного вогнища Супрунюків"

Номінація "Сімейний затишок" – Ольга Скордіна з історією "ОлліСкородіна"

Номінація "Успіх" – Ольга Саєнко з історією "Матрьошки"

Номінація "Спорт" – Євгенія Майорова з історією "Океан позитивної енергії та любові".

Щорічна премія "Мама року" присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, у якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розповівши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій. За весь час існування премії, з 2015 року, учасники поділилися понад 3000 історій материнства та було визначено 75 переможниць.