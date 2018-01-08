Найочікуваніші кросовери 2018 року

Особливості нашої країни змушують українців купувати позашляховики і кросовери. Суворий клімат, погані дороги і бажання отримати універсальний автомобіль привели до того, що кількість нових SUV на наших дорогах постійно збільшується.

BMW X7



BMW X7 орієнтований головним чином на ринок США

Шанувальники марки BMW очікують прем'єри найбільшого баварського позашляховика в цьому році. Виробництво передсерійних зразків вже запущено в місті Спартанберг, штат Південна Кароліна, США. Оснащення нового кросовера більш ніж новаторське: лазерні фари, 12,3-дюймова електронна приладова панель, окремий мультимедійний комплекс для пасажирів заднього ряду і 23-дюймові колісні диски. Очікується, що в моторну лінійку війдуть всі шестициліндрові представники сімейства TwinPower Turbo і топовий баварський V12 об'ємом шість літрів. Не виключена й поява гібридної версії.

Читайте також: Названі найпопулярніші автомобілі в Україні

Mercedes-Benz G-Class



Фари і радіаторна решітка – основні зовнішні відмінності нового покоління.

Вперше Mercedes-Benz G-Class побачив світ в 1979 році. З тих пір він пережив масу рестайлінгів і модернізацій, але залишився добре впізнаваним зовні. Окрім того, він зберіг свою первозданну конструкцію: рама, повний привід і нерозрізні мости. Версія, яка повинна з'явитися в продажу в 2018 році, оснащена новими світлодіодними фарами, вітруальною панеллю приладів, 12,3-дюймовим екраном по центру торпедо, комфортабельними сидіннями з функцією масажу і безліччю інших сучасних рішень. Моторна гама буде складатися з двох бензинових агрегатів об'ємом 3,0 і 4,0 л і турбодизеля об'ємом три літри. Всі версії отримають 9-ступінчасту АКП. Офіційна прем'єра новинки відбудеться в рамках Детройтського автосалону.

Lamborghini Urus

Зовнішність цього кросовера нікого не залишить байдужим

Один з найбільш очікуваних кросоверів цього року вже пережив офіційну презентацію і про нього відомі практично всі подробиці. Машина, побудована на одній платформі з Audi Q7, Porsche Cayenne і Volkswagen Touareg, має вишуканий італійський дизайн, який мало кого залишить байдужим. В якості силового агрегату Urus використовує 650-сильний 4,0-літровий V8 з двома турбінами, що видає тягу в 850 Нм. Аналогічний мотор використовується в деяких моделях Audi S і RS серії. У поєднанні з 8-ступінчастим "автоматом" він прискорює п'ятиметровий позашляховик масою 2,2 тонни з місця до сотні всього за 3,6 секунди, а його заявлена ​​максимальна швидкість становить 305 км/год. Світовий старт продажів відбудеться навесні. Тоді ж будуть відомі ціни.

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross прийшов на зміну успішному ASX

Цей компактний японський кроссвер обіцяє стати бестселером, його чекає багато хто в Українї. Все повинно вирішитися вже навесні – саме тоді обіцяють оприлюднити ціни на Mitsubishi Eclipse Cross. У цьому ціновому сегменті прайс грає істотну роль. Обіцяний для нашого ринку силовий агрегат складається з півторалітрового бензинового турбомотора і варіатора, що має вісім віртуальних передач. Потужність двигуна 163 к.с. а крутний момент – 250 Нм. Правда, адаптована для українського ринку версія може виявитися трохи слабкіше. Поживемо - побачимо.

Читайте також: Скільки буде коштувати ваше авто до 2021 року

Renault Duster



Duster користується величезною популярністю в українців.

Добре себе зарекомендував в українських умовах Renault Duster, який продається давно і в дуже пристойних кількостях. Друге покоління отримало новий дизайн екстер'єру та інтер'єру. Платформа залишилося колишньою, лінійка двигунів складається з бензинових моторів об'ємом 1,6 л (115 к. с.) І 1,2 л турбо (125 к. с.), а також турбодизелів на 1,5 л (90 і 110 к. с.) і 1,6 л (130 к. с.). Він уже продається в Європі (під брендом Dacia) і дуже скоро повинен з'явитися в нашій країні. Одним із головних критеріїв його успіху буде цінник, який стане відомий ближче до старту продажів – навесні 2018 року.